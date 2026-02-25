Как се промени арсеналът на ВСУ за 4 години война: От съветско оръжие до собствени ракети

През 4-годишната пълномащабна война арсеналът на Украйна от оръжия еволюира много сериозно - от стари оръжия от съветската епоха до високотехнологични устройства, управлявани от изкуствен интелект. За това спомогнаха както доставките на оръжия от западните съюзници, така и разработването на много нови оръжия в самата Украйна с бума на местното производство и не на последно време стремглавото навлизане на дигитализацията в бойните операции, което в неимоверна степен промени воденето на военните действия. Промените в оръжията и тактиката на украинската армия бяха анализирани в материал на украинското издание "Фокус".

На 24 февруари 2022 г. украинците посрещнаха руските военни колони със стари оръжия от XX век. Видеата от първите дни на инвазията показват, че ВСУ са се отбранявали с украински противотанкови управляеми ракети "Стугна", британски ракетни комплекси NLAW и американски Javelin. Вражеските самолети бяха сваляни с ПЗРК "Игла" и зенитно-ракетни комплекси "Бук" от съветската епоха. Пилотите летяха на самолети МиГ и изтребители "Сухой", а като безпилотни апарати се използваха първите "Байрактар"-и, "Аист" и "Фурии". В морето властваше необезпокояван руският флот, защото все още нямаше морски дронове.

Артилерията също бе съветска - реактивни системи за залпов огън "Град", "Ураган" и "Смерч"; самоходните оръдия "Гвоздика", "Акация", "Мста-С" и "Пион"; оръдията "Гиацинт-Б" и "Мста-Б". Ракетната система "Точка-У" беше с обсег до 120 км.

Западните оръжия

Постепенно още през 2022 г. ВСУ започнаха преход към западните стандарти на снарядите. Получиха от САЩ първите реактивни системи за залпов огън HIMARS и M270, както и 155-милиметрови артилерийски системи M109, CAESAR, PzH 2000. През 2023 г. пристигнаха първите танкове Leopard 2, Abrams, Challenger 2, AMX-10 RC и PT-91 Twardy.

Друг пробив дойде през лятото на 2024 г. с пристигането на изтребителите F-16 Fighting Falcon, последвани от Mirage-2000. Западните съюзници предоставиха системи за противовъздушна отбрана - Patriot, SAMP/T, IRIS-T и ракети "въздух-въздух" Storm Shadow/SCALP (за удари на далечни разстояния - до 300 км).

В същото време обаче западните страни забраняваха на ВСУ да използват оръжията за удари във вътрешността на Русия.

Украинските оръжия

Военна техника

Украинската отбранителна промишленост започна масово производство на самоходната гаубица "Богдана", която премина бойни изпитания през 2022 г. и до 2024 г. вече се произвеждаха над 30 бройки на месец. Освен това на фронтовата линия се появиха бронетранспортьорите БТР-4 "Буцефал" и БТР-3, както и бронираните машини "Казак-2М", "Новатор" и "Варта".

Боеприпаси

Заради забавянето на доставките от Запада Украйна започна да произвежда сама и боеприпаси. Украинските предприятия, самостоятелно или съвместно със западни компании (например с Rheinmetall), започнаха производство на снаряди с калибър 82 и 120 мм, 152 мм (съветски) и 155 мм (по стандарт на НАТО).

Дронове

Приблизително от 2023 г. започна масовото използване на фронта на дронове:

въздушни дронове, нанасящи удари по позиции на руските сили на разстояние до 30 км ((FPV дронове, дронове с оптични влакна);

разузнавателни дронове;

тежки бомбардировачи;

дронове-камикадзе с голям обсег ( Ан-196 "Лютий", FP-1, FP-2 и "Бобер" );

); морски дронове, достигащи на разстояние до 1000 км (различни модели на SeaBaby и Magura );

); подводни дронове с обхват от 100 до 2000 км ( "Маричка", "Толока" );

); наземни роботизирани платформи – товарни роботи (доставящи боеприпаси, храна и евакуиращи ранените), разминиращи роботи, бойни кули (дистанционно управляеми установки с картечница или гранатомет).

В момента фронтовата линия е до такава степен пренаситена с дронове, че е формирана смъртоносна зона на унищожение с ширина около 30 километра, в която всеки движещ се обект се превръща в цел за атакуващите безпилотни апарати.

Ракети

И не на последно място Украйна започна да произвежда собствени ракети. През 2025 г. президентът Володимир Зеленски съобщи за удари по руски военни цели с крилати ракети "Нептун", дронове-ракети "Паляница" и ракети "Рута".

Има и информация за балистични ракети "Сапсан", FP-7 и FP-9 (в процес на разработка).

От август 2025 г. на въоръжение са крилати ракети "Фламинго" с обсег от 3000 км.

Благодарение на своите собствени ракети с голям обсег, Украйна успя да заобиколи забраната на западните партньори за удари срещу Русия.

Дигитализация

За четирите години война дигитализацията навлезе широко във Въоръжените сили на Украйна. Една от сферите, където е най-очевидно нейното използване, разбира се са дроновете.

Но украинската армия я прилага не само там. Тя използва системата "Делта" за събиране на данни в различни точки на фронта, системата "Крапива", която е предназначена конкретно за артилеристите, приложенията "Армия+" за дистанционно докладване и "Резерв+" за проследяване на наборниците.

Източник: Фокус

