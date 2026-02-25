След оставката: Лувърът има нов директор

Френският президент Еманюел Макрон назначи Кристоф Лерибо, досегашен ръководител на Версайския дворец, за нов директор на Лувъра, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Той поема поста от Лоранс де Кар, която подаде оставка на 24 февруари, четири месеца след обира в най-посещавания музей в света. "Обирът на века", както го нарекоха медиите, беше извършен на 19 октомври 2025 г.

Престъпниците бяха заснети как за броени минути открадват кралски бижута с помощта на обикновена товарна платформа в центъра на Париж.

Лерибо, който е на 62 години, ще трябва да "обезпечи сигурността, да модернизира и да доведе до успешен край проекта "Лувърът – Нов ренесанс". Той е завършил история на изкуството. Лерибо застана начело на Версайския дворец от февруари 2024 г. Преди това той ръководи парижките музеи "Орсе" и "Оранжери".