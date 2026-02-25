90-метрова платформа за украински дронове в Черно море: Германска фирма прави проекта реалност

Украинската компания NIBULON стартира нова фаза от своята хуманитарна инициатива за разминиране. Тя подписа споразумение за финансиране на стойност 7,8 милиона евро с германската организация DEG Impulse в рамките на германската програма develoPPP. Този етап от партньорството се фокусира върху разминирането на морски и вътрешни води, което е от ключово значение за осигуряване на продоволствена сигурност, възстановяване на селскостопанския сектор и поддържане на логистичната устойчивост в южната част на Украйна.

Ще се изгради иновативна платформа за подводни безпилотни системи

Инициативата включва финансиране за изграждането на иновативна 90-метрова морска платформа, способна да извършва операции по разминиране на водни пътища с помощта на съвременни безпилотни подводни системи, включително дистанционно управлявани превозни средства (ROV) и автономни подводни превозни средства (AUV).

Платформата ще бъде напълно интегрирана в по-широката хуманитарна екосистема за разминиране на NIBULON, която включва разминиране на земеделски земи, технически сервизен център и мобилна инфраструктура за бързо реагиране, предава Odessa Journal.

Платформата ще бъде построена в собствения корабостроителен и ремонтен завод на NIBULON, който в момента е единственото действащо корабостроително предприятие в Украйна. Благодарение на собствените си производствени възможности, компанията може да управлява целия цикъл на проекта – от проектирането и строителството до техническото оборудване и пускането в експлоатация.

NIBULON за втори път става част от програмата develoPPP на Германия.

До какво ще доведе проектът?

German DEG Impulse will finance €7.8 million for Ukrainian company Nibulon to build a 90 meter maritime drone carrier platform under Germany’s develoPPP program. The stated goal is mine clearance in the Black Sea, with construction planned inside Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/dtTy8LTaHA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Очакваното социално-икономическо въздействие на проекта е:

Разминиране на над 10 кв. км от Черно море и вътрешни водни пътища в регионите Николаев и Херсон, които са от ключово значение за безопасния износ и транспортиране на зърно;

Разчистване на допълнителни 13 600+ хектара земеделска земя;

Подобряване на условията на живот на над 3000 души, включително жители на крайбрежни населени места;

Възстановяване на безопасното използване на земята за над 200 селскостопански предприятия;

Годишно производство на над 70 000 тона висококачествено зърно;

Създаване на нови работни места и обучение на над 60 специалисти, включително сапьори, оператори и водолази.

Проектът укрепва и по-широката инфраструктура за сигурност на Украйна, като изгражда дългосрочен капацитет за разчистване на земя, възстановяване на почвата и безопасно унищожаване на остатъци от експлозиви. Бреговата база, сертифицирана съгласно Международните стандарти за противоминна дейност (IMAS), ще поддържа подводни дронове и морско оборудване, както и техническата поддръжка и ремонт на плавателни съдове.

