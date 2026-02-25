Любопитно:

90-метрова платформа за украински дронове в Черно море: Германска фирма прави проекта реалност

25 февруари 2026, 14:56 часа 376 прочитания 0 коментара
90-метрова платформа за украински дронове в Черно море: Германска фирма прави проекта реалност

Украинската компания NIBULON стартира нова фаза от своята хуманитарна инициатива за разминиране. Тя подписа споразумение за финансиране на стойност 7,8 милиона евро с германската организация DEG Impulse в рамките на германската програма develoPPP. Този етап от партньорството се фокусира върху разминирането на морски и вътрешни води, което е от ключово значение за осигуряване на продоволствена сигурност, възстановяване на селскостопанския сектор и поддържане на логистичната устойчивост в южната част на Украйна.

Ще се изгради иновативна платформа за подводни безпилотни системи

Инициативата включва финансиране за изграждането на иновативна 90-метрова морска платформа, способна да извършва операции по разминиране на водни пътища с помощта на съвременни безпилотни подводни системи, включително дистанционно управлявани превозни средства (ROV) и автономни подводни превозни средства (AUV).

Още: Украински удар по помпена станция извади извън строя ключов руски петролопровод (ВИДЕО)

Платформата ще бъде напълно интегрирана в по-широката хуманитарна екосистема за разминиране на NIBULON, която включва разминиране на земеделски земи, технически сервизен център и мобилна инфраструктура за бързо реагиране, предава Odessa Journal.

Платформата ще бъде построена в собствения корабостроителен и ремонтен завод на NIBULON, който в момента е единственото действащо корабостроително предприятие в Украйна. Благодарение на собствените си производствени възможности, компанията може да управлява целия цикъл на проекта – от проектирането и строителството до техническото оборудване и пускането в експлоатация.

NIBULON за втори път става част от програмата develoPPP на Германия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Путин заговори за саботаж на "Турски поток", имало заплаха за мирните преговори (ВИДЕО)

До какво ще доведе проектът?

Очакваното социално-икономическо въздействие на проекта е:

  • Разминиране на над 10 кв. км от Черно море и вътрешни водни пътища в регионите Николаев и Херсон, които са от ключово значение за безопасния износ и транспортиране на зърно;
  • Разчистване на допълнителни 13 600+ хектара земеделска земя;
  • Подобряване на условията на живот на над 3000 души, включително жители на крайбрежни населени места;
  • Възстановяване на безопасното използване на земята за над 200 селскостопански предприятия;
  • Годишно производство на над 70 000 тона висококачествено зърно;
  • Създаване на нови работни места и обучение на над 60 специалисти, включително сапьори, оператори и водолази.

Още: Великобритания ще праща миротворци в Украйна, България е в плановете ѝ за гарантиране на мир

Проектът укрепва и по-широката инфраструктура за сигурност на Украйна, като изгражда дългосрочен капацитет за разчистване на земя, възстановяване на почвата и безопасно унищожаване на остатъци от експлозиви. Бреговата база, сертифицирана съгласно Международните стандарти за противоминна дейност (IMAS), ще поддържа подводни дронове и морско оборудване, както и техническата поддръжка и ремонт на плавателни съдове.

Още: Противоотрова на мини: Турция демонстрира ново чудо във военната техника (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Германия Черно море разминиране война Украйна украински дрон украински дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес