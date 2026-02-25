Русия вкарва мигранти в Европа през тайни тунели, Иран помага (ВИДЕО)

Русия насища Европа с мигранти през подземни тунели от Беларус като част от хибридната си война срещу Запада. От своя страна, беларуският диктатор Александър Лукашенко, който е под пълния контрол на руския си колега Владимир Путин, е разчитал на специалисти от Близкия изток с „високо ниво на експертиза“ за проектирането на тунелите, съобщават полски официални лица пред британското издание The Telegraph. Минск се е опитал досега да изпрати десетки хиляди мигранти в Европа през източната граница на Полша.

Макар да е трудно да се каже със сигурност кои групи са били замесени в проектирането на тайните маршрути, експерти предполагат, че потенциалните виновници са кюрдски бойци, членове на "Ислямска държава" (ИДИЛ) и подкрепяни от Иран прокси сили.

Варшава също предполага, че Беларус е прибегнала до наемането на мистериозни специалисти от Близкия изток, защото е търсила нови и по-изобретателни методи за прехвърляне на мигранти през границата.

Четири тунела под границата между Полша и Беларус

„Офицери от граничната охрана на Подляското войводство са открили общо четири тунела под границата с Беларус, всички намерени през 2025 г.“, заяви пред The Telegraph подполковник Катаржина Зданович от полската гранична охрана.

„Физическите и електронните мерки за сигурност по границата като термовизионни камери и системи за откриване ни позволяват да реагираме незабавно на всякакви опити за нарушаване на държавната граница, дори и подземни“, добави тя.

Полските власти откриха един от най-големите тунели в средата на декември, близо до село Наревка в източната част на страната. Той е бил използван от общо 180 мигранти, предимно от Афганистан и Пакистан, като по-голямата част от тях са били арестувани, след като са излезли от другата страна.

Според властите във Варшава тунелът е бил с височина 1,5 метра, а входът от беларуската страна е бил скрит в гора. Тунелът се простира на около 50 метра нататък от беларуската страна на границата и на 10 метра навътре в Полша.

Полската полиция също така публикува снимки на някои от мигрантите, които са били арестувани, след като са излезли изпод земята. Видеозапис на самия тунел показва тясна структура, подобна на подпокривно пространство, с бетонни подпори, закрепени отстрани, за да се предотврати срутването му.

A tunnel on the Poland-Belarus border exposes Russia’s hybrid strategy of pushing migrants into the EU. pic.twitter.com/PpGCydkvVu — UNITED24 Media (@United24media) December 18, 2025

Кой може да прокопае такива тунели?

Военни експерти казват, че единствените групи от Близкия изток, за които е известно, че са способни да изкопаят такива тунели, са "Хамас" в Ивицата Газа, "Хизбула" в Ливан, някои фракции в Кюрдистан и вероятно "Ислямска държава".

Д-р Линет Нусбахер, американски военен историк и стратег, казва, че е „правдоподобно“ групи, подкрепяни от Иран - като "Хизбула" например - да са сред виновниците. „Едно от нещата, които веднага забелязахме след войната в Ливан през 2006 г., бяха редиците от бетонобъркачки, наредени на опашка в южната част на Ливан... виждахме многобройни ирански тунелни конструкции. Имаме и достатъчно доказателства, че "Хамас" прави същото в Газа. Така че, ако искате да получите отговор на въпроса си за експертния опит в прокопаването на дълбоки тунели, то отговорът е в Близкия Изток", казва тя.

Майор Роб Кембъл, експерт по укрепления и бивш сапьор в британската армия, също посочва, че "Хамас" е възможен участник. "Ако трябва да спекулирам, експертите от Близкия изток биха били "Хамас" или "Палестински ислямски джихад"", казва той.

Сарит Зехави, бивш полковник от израелското разузнаване, отчита, че подкрепяните от Иран прокси сили са само едно от няколко възможни обяснения. "Вероятно и други имат знания, от кюрдските милиции в Сирия до ИДИЛ", казва все пак тя.

Иран е един от основните съюзници на Руската федерация. Неговите проксита в Близкия изток са хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, "Хамас" в Ивицата Газа, проиранските милиции в Сирия и Ирак и др.

Полският официален представител Марчин Киервински по-рано заяви, че някои от експертите за изграждане на тунелите са дошли от Кюрдистан, но добави, че Варшава в крайна сметка счита за отговорно беларуското правителство.

Миналия месец катарската телевизия Al Jazeera съобщи за откриването на обширна мрежа от тунели под сирийския град Ракка, изкопани от кюрдските Сирийски демократични сили (SDF/СДС).

Наказание за Запада

Под ръководството на Лукашенко, който управлява от повече от 30 години, Беларус играе активна роля в опитите на Владимир Путин да дестабилизира Запада чрез вълни от миграция. Още преди инвазията на кремълския диктатор и армията му в Украйна през февруари 2022 г. Беларус беше използвана като транзитна зона за изпращане на хиляди мигранти през полската граница, което накара Варшава да построи 200-километрова ограда с 300 камери.

От началото на пълномащабната война Русия също така предприе десетки провокации с дронове в Европа, както и поредица от саботажни атаки срещу фабрики и железопътни линии, доставящи помощи за Украйна: Хронология на атаките: Първата световна хибридна война започна (КАРТИ И ГРАФИКИ).

Крайната цел е да се накаже Западът за военната му подкрепа за Украйна и да се направи опит да се преобърне общественото мнение срещу правителството на Володимир Зеленски в Киев. Като по-широка част от тази стратегия - Беларус изпраща вълни от балони, пренасящи контрабанда, в съседните страни от НАТО, за да създаде хаос във въздушния трафик и да проучи слабостите на противовъздушната отбрана. Първоначално тактиката беше насочена към Литва, но полски официални лица твърдят, че беларуски балони, обикновено носещи контрабандни цигари, все по-често се изпращат в тяхна посока.

Що се отнася до тунелите, Полша твърди, че е напълно способна да проследи входовете им и да ги взриви. Обаче има опасения, че всеки път, когато Варшава затваря един достъп до Европа за мигранти, друг се появява на съвсем различно място.

