Зеленски коментира докъде стигнаха мирните преговори и какво предстои

Няма конструктивен напредък що се отнася до Донбас в рамките на тристранния мирен преговорен процес. Това каза украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, след като получи подробен доклад от украинската делегация.
Зеленски потвърди, че ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, бивш министър на отбраната на Украйна и настоящ началник на президентската администрация, ще се срещне на 26 февруари със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Тема на разговорите ще е в детайли да се говори за пакета за възстановяване на Украйна. И още - Умеров има за задача да говори с Уиткоф и Къшнър за хуманитарния аспект на войната.
The United States will lead monitoring of a ceasefire but there is no constructive progress on Donbas, President Volodymyr Zelensky said after meeting the negotiating group. He added talks with Witkoff and Kushner are set for tomorrow, with a trilateral meeting in early March.… pic.twitter.com/ot5bRAJj0F— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026
Нова тристранна среща, заедно с Русия, може да има в началото на месец март, по думите на Зеленски.
А междувременно, украинските Сили за специални операции публикуваха видеокадри, които показват как са поразени ракетна система С-400 "Триумф" и ракетна система "Панцир" в Крим, с удари с дронове тази нощ (24-25 февруари):
Ukraine’s Special Operations Forces struck a Russian S-400 Triumf system and destroyed a Pantsir S-1 air defense system in Crimea overnight on February 25. A launcher, 92N6E radar and auxiliary elements of the S-400 were confirmed destroyed, according to the report. #Ukraine pic.twitter.com/dyx9oKqWXD— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026
