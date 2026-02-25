Правителството на Гюров:

Зеленски коментира докъде стигнаха мирните преговори и какво предстои

Няма конструктивен напредък що се отнася до Донбас в рамките на тристранния мирен преговорен процес. Това каза украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, след като получи подробен доклад от украинската делегация.

Зеленски потвърди, че ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров, бивш министър на отбраната на Украйна и настоящ началник на президентската администрация, ще се срещне на 26 февруари със Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Тема на разговорите ще е в детайли да се говори за пакета за възстановяване на Украйна. И още - Умеров има за задача да говори с Уиткоф и Къшнър за хуманитарния аспект на войната.

Нова тристранна среща, заедно с Русия, може да има в началото на месец март, по думите на Зеленски.

А междувременно, украинските Сили за специални операции публикуваха видеокадри, които показват как са поразени ракетна система С-400 "Триумф" и ракетна система "Панцир" в Крим, с удари с дронове тази нощ (24-25 февруари):

