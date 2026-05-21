Спорт:

Българин остава в неизвестност след рухването на сграда в Германия

21 май 2026, 6:16 часа 1106 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Българин остава в неизвестност след рухването на сграда в Германия

Тялото на румънска туристка бе извадено изпод развалините на срутилата се в Източна Германия сграда. Продължава издирването на още двама души - на нейна сънародничка и на българин, съобщиха от полицията. Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ.

ОЩЕ: Българин е сред тримата в неизвестност след срутване на сграда в Германия (ВИДЕО)

Говорителка на германската полиция съобщи рано тази сутрин, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините вчера. Спасителната операция е била спряна временно до провеждането на съдебномедицинско разследване и изваждането на трупа.

В неизвестност остават двама души - 26-годишна румънка и 48-годишен мъж, който има българско и германско гражданство.

В сградата е имало апартаменти за отдаване под наем и настаняване на туристи, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу, който е от румънски произход и е представител на Християндемократическия съюз, каза, че рухването на сградата, изглежда, се дължи на газова експлозия.

Течът, който е бил установен няколко часа след трагедията, продължава, което усложнява спасителната операция.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия български граждани рухнала сграда срутване на сграда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес