Говорителят на Кремъл: Дъщеря ми научи китайски преди руски (ВИДЕО)

20 май 2026, 23:30 часа 1578 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Дъщерята на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков е започнала да говори китайски преди руски. Това разкри самият той пред журналисти. Прес секретарят на Путин уточни, че е наел китайска бавачка за детето си, така че момичето започнало да изгражда връзки с Пекин буквално от първите си дни и научило китайски преди руски.

Песков каза, че тя все още учи китайски и "наистина обича" езика, макар училището сега да й оставя по-малко време за това. "Тя наистина обича много Китай и езика им", разкри той. Попитан дали иска дъщеря му да продължи да се занимава с китайски като порасне, Песков отговори: "Искам да прави това, което тя иска".

Русия Китай Дмитрий Песков китайски език
Елин Димитров
