Дъщерята на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков е започнала да говори китайски преди руски. Това разкри самият той пред журналисти. Прес секретарят на Путин уточни, че е наел китайска бавачка за детето си, така че момичето започнало да изгражда връзки с Пекин буквално от първите си дни и научило китайски преди руски.
🇨🇳 Peskov’s daughter spoke Chinese before Russian— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026
Putin’s press secretary hired a Chinese nanny for his child, so the girl started building ties with Beijing literally from infancy — and learned Chinese before Russian.
Peskov said she still studies Chinese and “really loves”… pic.twitter.com/r68ypdGvDE
Песков каза, че тя все още учи китайски и "наистина обича" езика, макар училището сега да й оставя по-малко време за това. "Тя наистина обича много Китай и езика им", разкри той. Попитан дали иска дъщеря му да продължи да се занимава с китайски като порасне, Песков отговори: "Искам да прави това, което тя иска".
Още: Азиатският господар на Русия: Путин избяга от Запада и се продаде на безценица на Пекин