Засилват контрола върху безопасността на атракционите

Засилват контрола върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортният министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на "Морска администрация" и представители на Гражданска въздухоплавателна администрация, цитирани от БНР.

Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца.

В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите.

Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти.

Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представяна периодично, съобщават още от транспортното министерство.

