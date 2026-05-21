Засилват контрола върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортният министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на "Морска администрация" и представители на Гражданска въздухоплавателна администрация, цитирани от БНР.

Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца.

В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите.

Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти.

Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представяна периодично, съобщават още от транспортното министерство.

