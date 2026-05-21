Тръмп и Нетаняху в конфликт за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в конфликт по време на разговор относно по-нататъшните военни действия спрямо Иран, съобщиха Axios и The Wall Street Journal, позовавайки се на анонимни източници. Според информацията, разногласията между двамата се отнасят до различаващи се мнения относно преработено предложение, целящо да сложи край на конфликта с Иран, посочи ДПА.

Главата на Нетаняху е пламнала

Според Axios, един от източниците е заявил, че Нетаняху е бил силно разстроен след разговора във вторник, добавяйки, че "главата му е пламнала" след разговора. Катар и Пакистан, заедно с други партньори, са представили актуализирано предложение за мир, предназначено да преодолее различията между Вашингтон и Техеран, се посочва в докладите.

Тръмп е цитиран да казва, че Нетаняху ще "направи всичко, което искам от него (от Нетаняху - бел. ред.)".

След подновените заплахи срещу Иран през последните седмици Тръмп заяви, че ще отложи нов военен удар, тъй като текат сериозни преговори. Той описа преговорите като положителни.

Нетаняху обаче остава скептичен по отношение на преговорите и иска да възобнови войната, започнала съвместно в края на февруари, за да отслаби още повече военните способности на Иран.

Пакистан е готов отново да играе ролята на посредник

Същевременно Пакистан е готов да бъде домакин на преговорите между Иран и САЩ след края на хаджа. "Пакистан ще бъде домакин на кръг от непреки преговори между Иран и САЩ след края на сезона на хаджа в края на месец май тази година", пише Axios.

