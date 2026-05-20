Кабинетът "Радев":

Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море

20 май 2026, 21:47 часа 1860 прочитания 0 коментара
Снимка: Rulexip / CC BY-SA 3.0
Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море

Два руски изтребителя са прехванали „многократно и опасно“ британски разузнавателен самолет над Черно море миналия месец. Това съобщи британското министерство на отбраната. „Този инцидент е пореден пример за опасното и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, извършващ полет в международното въздушно пространство. Подобни действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация“, заяви министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от АФП и БГНЕС. 

Още: Самолети на 6 държави от НАТО прехванаха руски бомбардировачи и изтребители (ВИДЕО)

По данни на министерството руски изтребители Су-35 и Су-27 са прехванали самолета за радиоелектронно разузнаване „Ривет Джойнт“ на Кралските военновъздушни сили на Великобритания. В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет. 

Още: В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
СУ-27 Су-35 британски изтребители
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес