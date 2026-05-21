SpaceX готви най-голямото IPO в историята

Американската компания SpaceX на най-богатия човек - Илон Мъск, представи планове за може би най-голямото първично публично предлагане в историята. Тя не разкри каква сума се надява да събере, но според няколко медии става въпрос за сума от порядъка на 75 млрд. долара. За сравнение, сегашният рекорд, поставен преди седем години от саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco, е три пъти по-малка сума - 26 млрд. долара.

ОЩЕ: Компанията SpaceX на Илон Мъск тайно е подала документи за листване на борсата

Предвид очакваната продажба на акции в голям мащаб, SpaceX публикува данни за финансовото си състояние. Приходите за миналата година на компанията за космически ракети възлизат на 18,7 млрд. долара, но тя е завършила 2025-а с оперативна загуба в размер на 2,6 млрд. долара.

При това SpaceX е продължила да трупа загуби и тази година. Те се дължат на големите ѝ инвестиции в изкуствения интелект (ИИ) и разработването на нови ракети, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Очаква се SpaceX да представи офертата си на инвеститорите до 15 дни.

ОЩЕ: Съдът отхвърли иска на Илон Мъск срещу OpenAI

Листването може да доведе до първия дебют за над 1 трилион долара. Възможно е една успешна продажба на акциите да повиши стойността на компанията да рекордните 1,75 трилиона долара, което би превърнало Илон Мъск в първия трилионер в историята.