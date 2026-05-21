Как ще изглежда новият правилник на 52-ото НС: Решенията на депутатите на Радев

В т.нар. ден на опозицията – всяка първа сряда от месеца, няма да могат да се провеждат изслушвания на министри. Това решиха депутатите от Временната комисия за изработване на нов Правилник на Народното събрание след близо 6-часово заседание, предаде БНР. Те не успяха да обсъдят всички предложения за промени и насрочиха ново заседание за днес, 21 май. Още: "Целта е да спестим излишното заяждане и риторика": Явор Гечев с коментар за правилника на НС

Какво реши още властта?

Мнозинството успя да наложи едно от най-спорните си предложения – временни комисии да могат да се създават с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-ия парламент разполага само "Прогресивна България".

Решено беше председателят на Народното събрание при изключителни случаи да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква Председателски съвет.

Отпадна текстът по време на предизборна кампания Народното събрание да НЕ заседава.

Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите.

Отпада досегашното изискване, ако председателят на Народното събрание да участва в разискванията по даден въпрос, заседанието да се ръководи от зам.-председател.

Следващото заседание на Временната парламентарна комисия ще се проведе половин час след приключване на работата в пленарна зала на Народното събрание. В дневния ред са включени изслушване на регионалното развитие арх. Иван Шишков за свлачището край Смолянско.

