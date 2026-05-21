Секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски военен министър Сергей Шойгу заяви, че властите в Армения наскоро са предприели редица стъпки, които "не съответстват на духа на съюзническите отношения с Руската федерация". Той направи и следните изявления - Още: Кремълски ботове готвят почвата за "украински сценарий" в Армения (ВИДЕО)

Няколко държави, неприятелски настроени към Русия, станаха стратегически партньори на Армения през 2025-2026 г.

Предоставянето от Ереван на Зеленски за платформата за срещата на върха на ЕПС е подигравка с паметта на арменците, борили се срещу нацизма. Припомняме, че в началото на май в Ереван се проведе 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), на която присъстваха лидери на повече от 40 държави, включително украинският президент Володимир Зеленски. Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че Армения не е съюзник на Русия по украинския въпрос - Още: "По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия доставя на Армения природен газ, брашно, зърно, торове и бензин на цени, три пъти по-ниски от пазарните

При какви условия Армения ще доставя на ЕС кайсии, пъстърва и минерална вода?

Сътрудничеството с Руската федерация е основният двигател на арменската икономика

Благодарение на усилията на Русия, Армения запази суверенитета си през 90-те години на миналия век

Сривът в отношенията между Русия и Армения започна след 2020 и 2022 г., както заяви Ереван - защото Руската федерация не помогна изобщо на Армения във войната с Азербайджан за Нагорни Карабах - арменските власти обвиняват Кремъл в неизпълнение на задълженията си по ОДКС (военния алианс на ОНД).

През септември 2023 г. Армения проведе съвместни учения с НАТО. През април тази година председателят на арменския парламент Ален Симонян обяви, че страната ще започне процес на излизане от ОДКС и Евразийския икономически съюз, ако "Газпром" повиши цените на газа. Същия месец руският диктатор Владимир Путин заяви, че Армения не може едновременно да бъде член на Европейския съюз и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия