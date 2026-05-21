Британският двор опроверга слуховете: Крал Чарлз III е жив (ВИДЕО)

Крал Чарлз III е жив, показаха на официалната страница във Facebook на британското кралско семейство, след като радио по погрешка го обяви за мъртъв. На видеото се вижда как крал Чарлз III общуващ с жителите на графство Даун. Монархът е научил за местни инициативи, включително филмов клуб, и се е срещнал с доброволци от Методистката църква и планински спасители. 77-годишният монарх се усмихва и лично поздравява жителите на графство Даун.

🤭 And here’s the recording of the exact moment a British radio station accidentally “announced the death” of King Charles III live on air. https://t.co/SlQN5qGwYw pic.twitter.com/OBAwxwSA2a — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Радиостанцията, която случайно обяви смъртта на крал Чарлз III, се извини за "причинените страдания". "Компютърна грешка в главното ни студио случайно задейства процедурата "Смърт на монарх", която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в готовност с надеждата, че няма да е необходима. В резултат на това погрешно беше обявено, че Негово Величество Кралят е починал. След това радиото спря да излъчва, което ни позволи да забележим грешката, да възстановим услугата и да се извиним в ефир", написа мениджърът на радиото Питър Мур във Facebook.

Чарлз III се възкачва на британския трон през 2022 г. след смъртта на кралица Елизабет II, която управлява близо 70 години. След Чарлз III по ред наследяване на британския трон е най-големият му син - принц Уилям, който е на 43 години.