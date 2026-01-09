Да излезем от НАТО заради Тръмп: Във Франция ще се гласува резолюция

Проект за резолюция Франция да напусне НАТО беше внесен от Клеманс Гете, депутат от лявата партия "Непокорна Франция" и заместник-председател на Националното събрание. Партията е на левия Жан-Люк Меланшон - тя има 71 места от общо 577, а Националното събрание е долната камара на френския парламент.

Предложението призовава за "планирано оттегляне" на Франция от Северноатлантическия алианс, започвайки с излизане от интегрираното военно командване на НАТО, изяснява беларуската опозиционна медия NEXTA.

Гете обоснова инициативата, посочвайки действията на Съединените щати при управлението на Доналд Тръмп. Според нея Вашингтон "отвлича държавен глава във Венецуела", "подкрепя и въоръжава геноцида в Палестина", "заплашва Гренландия с въоръжена анексия" и "бомбардира народи в крещящо нарушение на международното право". В резолюцията се обяснява, че затова Франция трябва да напусне НАТО, тъй като Алиансът по същество се командва от САЩ.

Вчера, 8 януари, испанският премиер Педро Санчес каза, че не трябва да има двойни стандарти в позициите на ЕС по външнополитически проблеми. Един и същ трябва да е подходът както за войната в Украйна, така и за геноцида в Газа, така и за Венецуела.

Междувременно Полша, наред с Франция, е една от държавите в ЕС, които твърдо са против търговското споразумение с МЕРКОСУР. В Полша вече има големи протести на местните фермери:

