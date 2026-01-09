Принц Хари се завръща у дома. Кралят не го иска

Крал Чарлз III е решил да не се среща с принц Хари по време на предстоящото завръщане на херцога на Съсекс в Обединеното кралство, което допълнително засилва напрежението между баща и син. Според източници, решението отразява загрижеността за имиджа и новите правни последствия зад кулисите на британското кралско семейство. "Radar Online" съобщава, че монархът счита, че нова среща би го изложила на риск да изглежда слаб или глупав, особено след като най-малкият му син възобновява съдебното дело срещу издателите на британски таблоиди.

Снимка: Getty Images

Според Том Сайкс от "The Royalist", болният от рак крал няма желание да бъде свързван с най-новото съдебно дело на Хари срещу "Associated Newspapers", издателя на "Daily Mail". Източници от двореца са споделили със Сайкс, че публичното внимание към делото може да бъде "политически катастрофално", особено след това, което сега се разглежда вътрешно като грешка от миналата есен. "Това, което се е променило, не е Хари", обясни Сайкс, позовавайки се на високопоставени източници в двореца, близки до Чарлз. "А вътрешното равновесие на силите около краля. Тази нова опитка да преоцени позицията си спрямо Хари ми се струва като признание, че е било грешка."

Още: Сменят ги като носни кърпички: 11-и PR напуска Хари и Меган

Ето защо новата позиция, която се развива в момента - никакви срещи без извинение, никаква близост, докато Хари компрометира семейството в съда - набира скорост в двореца. "Това би позволило на Чарлз да си възвърне в известна степен авторитета и, което е по-важно, да се приведе в по-тясно съответствие с безкомпромисната позиция на принц Уилям.", казва Сайкс.

Снимка: Getty Images

43-годишният принц Уилям остава в разрив с по-малкия си брат, откакто Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в Калифорния. Разривът се задълбочи след интервюто на двойката с Опра Уинфри през 2021 г., документалната поредица на Netflix през 2022 г. и мемоарите на Хари от 2023 г., озаглавени "Резервен". Всички тези действия критикуваха кралското семейство по много публичен и високопрофилен начин, с което прекъснаха отношенията между двамата братя.

Още: Крал Чарлз III постави последен ултиматум на Хари и Меган

Разривът е толкова голям, че Уилям се е разгневил от почти едночасовата среща на Чарлз с Хари в Кларънс Хаус през септември 2025 г. по време на посещението за наградите "Уелчайлд". "Уилям мислеше, че баща му се е върнал в Лондон строго за лечение на рак и официални аудиенции", каза един придворен на кралския коментатор Роб Шутер. "Той нямаше представа, че Хари е в графика – и със сигурност не е бил попитан за мнение. Ако Уилям беше потърсен за мнение, той щеше да се опита да го блокира. Ето защо Чарлз продължи тихо."

Чарлз все още иска да види внуците си

Снимка: Getty Images

Въпреки отказа да се срещне с Хари, източници от двореца твърдят, че крал Чарлз е лично разстроен от ограничените си отношения с внуците си Арчи и Лилибет, а тази тревога се засилва от диагнозата му за рак. Според информациите Чарлз е виждал Арчи само няколко пъти от 2019 г. насам, а Лилибет е срещал само веднъж по време на кратката визита на Хари и Меган в Обединеното кралство през 2022 г.

Още: Дните на Хари и Меган в Холивуд са преброени

Тази дистанция беше подчертана по време на коронацията на краля през май 2023 г., когато Хари присъства сам, докато съпругата му Меган Маркъл остана в Калифорния. Източници, цитирани от "Radar Online", твърдят, че опасенията за здравето на краля са наложили преоценка на приоритетите, като фокусът се измества от протокола към семейните връзки.

Снимка: Getty Images

Според вътрешни източници желанието на Чарлз да възстанови връзката с Хари се корени не толкова в помирение, колкото в страха да не загуби незаменимото време с най-малките си внуци. Източник заяви, че "неотдавнашните му здравословни проблеми са изяснили рязко приоритетите му", добавяйки, че рангът и споровете сега изглеждат второстепенни в сравнение с пропуснатите важни моменти в семейството. Източници от двореца твърдят, че Чарлз се е надявал празничният сезон да му предложи път към изцеление, макар че тези усилия не са се реализирали. "Осъзнавайки, че този етап от живота му е ограничен, той се надява да прекара оставащите си години не в изолация, а обграден от семейството си.", пише "Marca".

Още: Странни еротични навици съсипали брака на Чарлз и Даяна