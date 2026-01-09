Войната в Украйна:

Иранците са по улиците - ето причините този път (ВИДЕО)

В края на 2025 година в Иран започнаха масови недоволства след като валутата на страната (риал) се срина до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар, а ръководителят на Централната банка Мохамед Реза Фарзин подаде оставка.

Протести бяха организирани не само в столицата Техеран, но и в други големи градове, сред които Исфахан в централен Иран, Шираз на юг и Машхад на североизток.

Счита се, че до момента това са най-големите протести в страната от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Джина Амини в полицейски арест предизвика национални демонстрации. Амини беше арестувана от полицията за морал на страната под претекст, че е носила хиджаба си неправилно.

Демонстрациите сега се разраснаха бързо и обхванаха цялата страна, поставяйки религиозното управление под нарастващ вътрешен и външен натиск. През последната нощ протестиращите в столицата Техеран блокираха редица улици и запалиха няколко сгради, включително комплекса на държавната медия в Исфахан.

В отговор на това властите в Иран спряха интернета в столицата Техеран и няколко региона на страната. Макар властите да твърдят че икономическите протести са легитимни и подлежат на диалог, срещу протестиращите бе използван сълзотворен газ и физическа сила при сблъсъци на улиците, а според правозащитни организации, през последните дни в страната има десетки убити и ранени граждани.

Освен икономическото състояние на Иран, обект на критика от гражданите са и религиозните норми, външната политика на страната и подкрепата на въоръжени групировки. Недоволството в ислямската република показва дълбокия разрив между държавата и населението.

Иран е на кръстопът, а управляващият режим постоянно е заплашван от американския президент Доналд Тръмп. Протестите сега имат и още една причина - нарастващото безводие, което радикализира допълнително населението.

Как Иран ще излезе от ситуацията, в която се чуват и призиви за връщане на шаха, предстои да разберем.

Александра Йошева
Александра Йошева
