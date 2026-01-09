Лайфстайл:

"Хаменей да отива при Асад в Москва": Нови области се присъединяват към бунта в Иран (ВИДЕО)

Протестите в Иран стават все по-мащабни. Нова област се присъедини тази вечер към бунтовете. За пръв път жителите на Ламерд в южната провинция Фарс излязоха по улиците. Според докладите целият град е излязал на протест на главната улица. Движението продължава да се разпространява из Иран и става все по-мащабно и неконтролируемо.

И в Исфахан тази вечер има многохилядно множество на площада. В Джанатабад, Техеран протестиращите се сблъскват със сили за сигурност, които използват сълзотворен газ. На площад Ванак бронирани машини с монтирани на тях оръдия блокираха достъпа на север, като пазят сградата на държавната телевизия.

Властите в Иран плашат протестиращите със смърт

Днес прокурорът на Техеран Али Салехи предупреди, че участниците в масовите безредици, които повредят имущество и открият огън по силите за сигурност, ще носят отговорност по наказателния член за „бунт срещу държавата“. За това обвиняемите може да бъдат екзекутирани. „Червената линия за съдебната система е сигурността на гражданите на страната. Нашият подход към терористите ще бъде възпиращ, а присъдата за тях ще бъде присъда за бунт срещу държавата“, заяви Салехи в ефира на иранската държавна телерадиокомпания, пише ТАСС.

На 29 декември 2025 г. в центъра на Техеран започнаха протести на търговци заради силния спад на курса на иранския риал. На 30 декември към вълненията се присъединиха и студенти. Безредиците се разпространиха в повечето големи градове. Кметът на Техеран Алиреза Закани съобщи, че бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата, повредили 26 банки, 3 медицински центъра, 10 държавни учреждения, 48 пожарни коли, 42 автобуса и линейки, както и 24 апартамента. Властите в Иран нарекоха бунтовниците „терористи“ и обвиниха Израел и САЩ за организирането на безредиците.

Протестиращите подкрепят в своите акции наследния принца на Иран Реза Пехлави, който обяви нови протести и се обърна за помощ към Тръмп. Пехлави предложи на иранския лидер Хаменеи да замине за Русия „след Асад“. Специализираното издание Air Cargo Week пък съобщава за зачестили полети на товарни самолети Ил-76 между Русия и Иран. За момента не е ясно какво превозват те.

Призивът на престолонаследника

Наследникът на трона в Иран – принц Реза Пахлави призова работниците в енергийния, нефтения, газовия и транспортния сектор да обявят стачка и да подкрепят мащабните протести. Той също така заяви, че днес на улиците трябва да излязат колкото се може повече хора. „Посланието на иранския народ към Хаменей е ясно: напусни тази страна, можеш да живееш до Башар Асад в Москва“, каза той в интервю за Iran International.

Пехлави написа в X, че участниците в протестите се сблъскват не само с „куршумите“ на силите за сигурност, но и с пълно прекъсване на комуникациите. Според него режимът на Хаменей иска да използва това „информационно затъмнение“, за да убива демонстранти.

Пехлави се обърна и към американския президент Доналд Тръмп с молба за помощ на фона на вчерашните му заплахи да атакува Иран, ако режимът убие протестиращите. „Призовах хората да излязат на улиците, за да се борят за свободата си и да потиснат силите за сигурност с численост. Снощи те го направиха. Вашата заплаха към този престъпен режим също възпря неговите главорези от действия. Но времето е от решаващо значение. След час хората отново ще излязат на улиците. Моля ви за помощ. Вие доказахте – и аз знам – че сте човек на мира и човек на думата“, написа Пахлеви.

Елин Димитров
