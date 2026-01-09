Откриха странна дупка на Марс

На повърхността на Марс е открита странна дупка, която може да е нещо повече от просто геоложка аномалия. Учените не изключват възможността тя да служи като естествено убежище за астронавти.

Странна дупка на Марс

На Марс е открита мистериозна нова яма, която потенциално би могла да отвори път към подземни пространства, способни да предпазят бъдещите изследователи от радиация и екстремни условия. Изображението е заснето от камерата HiRISE на НАСА, разположена на орбиталния апарат Mars Orbiter, но какво се крие вътре, остава неизвестно. Това съобщи изданието ZME Science.

Ямата е открита близо до планината Арсия, един от най-големите вулкани на Червената планета. Учените предполагат, че може да е светлинен прозорец, водещ към лавови тръби. Подобни образувания на Земята служат като естествени пещери и осигуряват отлична защита от външната среда. На Марс те биха могли да служат като потенциални убежища от опасни нива на радиация, които са 2,5 пъти по-високи от тези на борда на МКС.

Въпреки тези обещаващи предположения, изследователите не изключват възможността дупката да е обикновен кратер, образуван без достъп до подземни кухини. Според Universe Today, дълбочината на структурата близо до Арсия достига приблизително 178 метра.

Интересът към марсианските пещери се е увеличил значително след няколко научни открития. През 2024 г. проучване на лавови тръби в Лансароте разкри, че подобни структури може да съдържат биосигнатури - следи от древен микробен живот. А през 2025 г. НАСА публикува рядка панорама на региона Тарсис, показваща върха на Арсия над сутрешните облаци, което допълнително подчертава уникалните условия на този регион.

В края на 2025 г. учените обявиха и евентуалното откриване на нов тип пещера в долината Гебрус – вероятно карстови пещери, образувани от вода. Ако произходът им бъде потвърден, това може да е ключово както за търсенето на следи от живот, така и за бъдещи марсиански местообитания.

Изследването на подобни ями остава приоритет за бъдещи роботизирани мисии, които целят да определят дали подземните структури на Марс биха могли да осигурят подходящи убежища за хора при бъдещи експедиции.

