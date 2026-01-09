Спорт:

Понякога и в Германия се случва: Отложиха мачове от Бундеслигата

Двубоят от Бундеслигата между Санкт Паули и РБ Лайпциг, който трябваше да се играе в събота в Хамбург, беше отложен поради големи количества сняг и лед, покрили терена, съобщиха от Германската футболна лига, цитирани от агенция Reuters. Малко по-късно отложиха още един мач от кръга на германското първенство - Вердер Бремен - Хофенхайм. От Лигата ще обявят следващите дни датите, на които ще се изиграят тези две срещи.

 

В последните дни Германия беше засегната от обилни снеговалежи и минусови температури, които се очаква да продължат през уикенда. Футболният сезон в страната се подновява този уикенд след триседмична зимна пауза.

 

„Отговорните за стадион „Милернтор“ затвориха съоръжението след консултация с местните власти“, информираха от лигата.

„Това се дължи на голямото количество сняг и лед по целия стадион и свързаните с това рискове за безопасността на всички участници в деня на мача, както и на критичната обща ситуация в Хамбург. Новата дата за мача ще бъде обявена скоро“, се казва в изявлението.

 

Снежната буря Ели е засегнала Северна Германия в последните дни със значителни снеговалежи с натрупано количество около 15 см и силни ветрове. В Хъмбург и Бремен училищата останаха затворени в петък.

 

 

Джем Юмеров
