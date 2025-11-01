Българските будители, помогнали за изграждането на Украйна: Поздрав от Върховната Рада и украинския омбудсман

Днес си спомняме онези, които стояха в началото на създаването на независима България и които, живеейки тук, в Украйна, със своите знания и усилия помагаха за изграждането ѝ. Това каза Мария Попова, представителката на омбудсмана на Украйна за Одеска област, на тържественото отбелязване на Деня на народните будители в Одеса.

Тържеството е част от програмата за Седмицата на българската култура в Одеса и областта.

В словото си тя отправи поздрав от името на Върховната рада на Украйна и омбудсмана Дмитро Лубинец, като подчерта значението на празника за българската общност в Украйна. Попова поздрави присъстващите по случай Деня на бесарабските българи, Деня на народните будители и Седмицата на българската култура в Одеса.

Още: Избраха "Будител на годината 2025" (СНИМКИ)

Попова благодари на България за подкрепата, която страната оказва на украинските граждани с български произход, особено на тези, които са били принудени да напуснат домовете си след началото на пълномащабната война.

„Благодарим за възможността, която България предоставя на нашите ученици и млади хора – за образователните програми, които дават шанс на младите българи в Украйна да продължат обучението си в България. Това е изключително важно за запазването на нашата културна и езикова връзка“, посочи още Попова, цитирана от БТА.

Тържественото събитие започна с химните на България и Украйна. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на културата Ашот Казарян, временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова, административният директор на Тараклийския университет – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Александър Боримечков, изпълняващият длъжността председател на Одеския градски съвет Игор Ковал и други.

В заключение Мария Попова поздрави всички представители на българската общност в Одеска област с празника, като пожела здраве, мир и вдъхновение за съхраняване на българския дух и традиции.

Кои са будителите: Actualno.com събра вашите мнения (ВИДЕО)