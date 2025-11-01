Любопитно:

Българските будители, помогнали за изграждането на Украйна: Поздрав от Върховната Рада и украинския омбудсман

01 ноември 2025, 16:52 часа 660 прочитания 0 коментара
Българските будители, помогнали за изграждането на Украйна: Поздрав от Върховната Рада и украинския омбудсман

Днес си спомняме онези, които стояха в началото на създаването на независима България и които, живеейки тук, в Украйна, със своите знания и усилия помагаха за изграждането ѝ. Това каза Мария Попова, представителката на омбудсмана на Украйна за Одеска област, на тържественото отбелязване на Деня на народните будители в Одеса.

Тържеството е част от програмата за Седмицата на българската култура в Одеса и областта.

В словото си тя отправи поздрав от името на Върховната рада на Украйна и омбудсмана Дмитро Лубинец, като подчерта значението на празника за българската общност в Украйна. Попова поздрави присъстващите по случай Деня на бесарабските българи, Деня на народните будители и Седмицата на българската култура в Одеса.

Още: Избраха "Будител на годината 2025" (СНИМКИ)

Попова благодари на България за подкрепата, която страната оказва на украинските граждани с български произход, особено на тези, които са били принудени да напуснат домовете си след началото на пълномащабната война.

„Благодарим за възможността, която България предоставя на нашите ученици и млади хора – за образователните програми, които дават шанс на младите българи в Украйна да продължат обучението си в България. Това е изключително важно за запазването на нашата културна и езикова връзка“, посочи още Попова, цитирана от БТА. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тържественото събитие започна с химните на България и Украйна. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на културата Ашот Казарян, временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова, административният директор на Тараклийския университет – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Александър Боримечков, изпълняващият длъжността председател на Одеския градски съвет Игор Ковал и други.

В заключение Мария Попова поздрави всички представители на българската общност в Одеска област с празника, като пожела здраве, мир и вдъхновение за съхраняване на българския дух и традиции.

Кои са будителите: Actualno.com събра вашите мнения (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна българи Ден на народните будители будители
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес