Българско училище в Одеса и пробен влак от Киев до Варна и Бургас: резултат от визитата на министрите ни в Украйна

30 март 2026, 15:57 часа
В рамките на официалната визита на българската делегация в Киев, водена от служебния премиер Андрей Гюров, министърът на външните работи Надежда Нейнски проведе среща с украинския си колега Андрий Сибиха. На срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани със сигурността, енергетиката, транспортната свързаност и подкрепата за евроинтеграцията на Украйна, съобщиха от пресцентъра на МВнР на 30 март. „Вие защитавате не само живота, но и достойнството си. Мирът трябва да бъде справедлив и дълготраен, а Украйна - пълноправен член на Европейския съюз“, заяви Нейнски.

Подвеждане на Русия под отговорност

Двамата министри обсъдиха и напредъка по процесите за подвеждане на Русия под международна отговорност за нанесените щети и извършените престъпления срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. България, като участник в Регистъра на щетите на Украйна, подкрепя неговата дейност за осигуряване на своевременно обезщетяване на пострадалите от международно неправомерните действия на Руската федерация.

Българската страна потвърди готовността си да подкрепи ефективното създаване на Международна комисия по искове за Украйна като конкретна стъпка към отговорността и възстановяването на нанесените загуби.

Енергетика

Енергийният сектор също беше сред дискутираните теми, като акцентът беше върху осигуряването на стабилност и устойчивост. В рамките на разговора беше отбелязано, че руските удари върху енергийната и цивилната инфраструктура на Украйна не са отслабили съпротивителните ѝ сили - благодарение на бързите възстановителни дейности, подкрепата от ЕС и високия процент на прехващане на ракети и дронове от украинската ПВО.

България продължава да наблюдава внимателно влиянието на ескалацията в Близкия изток върху цените на суровия петрол и международния енергиен пазар, стана ясно от срещата.

Възстановяване на жп свързаността

Министрите обсъдиха и възстановяването на железопътната свързаност между България и Украйна, която има ключово значение за развитието на туристическите, културните и икономическите връзки. Българската страна е в готовност да осигури "всички технически и логистични параметри за безопасно и ефективно функциониране" на жп връзката от Киев до Варна и до Бургас, като се предвижда пробна услуга още за летния сезон на 2026 г.

България също така подкрепя усилията на Украйна за откриване на всички ключови клъстери в процеса на евроинтеграция, включително транспортния сектор.

Обучение на украински език в България, новини за Болградската гимназия и за училище в Одеса

В хода на срещата украинският външен министър Андрий Сибиха постави въпроса за обучение на украински език в България, като бе обсъдено и сътрудничеството с Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ - най-старата и най-значимата българска гимназия в Украйна. България и Украйна са договорили актуализиран текст на Протокола за нейния статут, с цел съхраняване на облика и образователните ѝ традиции. В 43 училища в Украйна българският език се изучава от над 7000 ученици.

Обсъден бе и въпросът за разкриване на българско училище в Одеса, в съответствие с постигнати двустранни договорености, което ще допринесе за задълбочаване на културното и образователното сътрудничество между двете държави.

Първият дипломат на Украйна информира българската страна и за напредъка по мирните преговори между Русия и Украйна.

Срещата завърши с потвърждение на дългосрочната и всеобхватна подкрепа на България за Украйна във всички области, включително сигурност, енергетика, транспорт и евроинтеграция, както и "за постигането на справедлив и траен мир, основан на международното право и принципите на справедливостта", съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Димитър Радев
Русия Надежда Нейнски Одеса Киев война Украйна Андрий Сибиха Болградска гимназия кабинетът Гюров
