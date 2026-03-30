Израел помогна на Украйна с удар в Иран: защо това е лоша новина за Путин

Войната на руския диктатор Владимир Путин в Украйна се преплита с войната на САЩ и Израел срещу Иран - както иранците пращаха дронове "Шахед" на руските сили за удари по украински градове, така и сега Москва осигурява разузнавателна информация на Техеран, плюс оръжия и други помощи. Издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл има изгода, защото според Киевското училище по икономика (KSE) прибира по около 760 милиона долара в хазната на ден от войната в Иран заради покачващите се цени на петрола. Сега обаче Путин е изправен пред съществена криза.

Израелски удар е унищожил една корвета, четири ракетни катера и няколко спомагателни кораба и охранителни катери, както и команден център и корабостроителница. Това представлява около половината от иранските военни кораби и патрулни съдове в Каспийско море, става ясно от снимки на очевидци, публикация на специализирания блог The Defence Blog и материал на The Wall Street Journal. Не само това - една от основните цели на ударите по пристанищата там, включително Бандар Анзали, е била да се ограничат възможностите за доставки на оръжия по оста Москва-Техеран.

Сега израелските атаки предизвикват Руската федерация да защити ключовите си активи в Ислямската република, в противен случай Путин може да загуби влиянието си в Северен Иран и да бъде делегитимиран като съюзник в очите на иранския режим. Той вече изпадна в подобни ситуации в Армения, Сирия, последно засега и във Венецуела - в различни случаи през последните години не оправдаваше доверието, което другата страна бе възложила на Москва, включително скрепено с договори: Путин, никога не си там, когато ни трябваш: Във Венецуела нарекоха "фикция" военния съюз с Русия.

Ударите на Израел в Бандар Анзали и щетите за Иран

На 19 март 2026 г. израелските въоръжени сили нанесоха удари срещу кораби, които могат да изстрелват ракети, и свързаната с тях инфраструктура във военноморска база в Бандар Анзали на Каспийско море. Точните цели, използваните оръжия и пълният мащаб на атаката обаче не са официално оповестени.

Това пристанище не е основната база на Каспийския флот, известен още като Северния флот, и вероятно е било използвано за разпределяне на сили и ресурси на различни места. Предвид географското си местоположение, този флот не е представлявал пряка заплаха за американско-израелските сили. Въпреки това самото пристанище може да е било използвано за получаване на пратки с оръжие от Русия.

Това е добре познат морски маршрут, използван от Иран и Русия за износ и внос на оръжие, включително такова, използвано от Москва във войната ѝ срещу Украйна, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Иран, Русия и удареният им скрит маршрут за оръжия

Ударите вероятно са били усетени не само от Иран, но и от Русия, която има свой собствен пристанищен град на Каспийско море, на около 960 км разстояние. Москва и Техеран отдавна поддържат тесни връзки, а през януари 2025 г. подписаха споразумение за стратегическо партньорство с цел по-нататъшно засилване на сътрудничеството, включително в областта на отбраната и военното партньорство. Двете държави, които са обект на тежки санкции от страна на Запада, поддържат морския маршрут по вътрешното за тях море, като го използват за превоз на оръжие от Иран към Русия и на продоволствени стоки от Русия към Иран.

Според експерти, цитирани от WSJ, се смята, че този морски маршрут е една от основните линии, използвани от Русия и Иран за заобикаляне на санкциите. Санкционираната компания „Ислямска република Иран Шипинг Лайнс“ редовно оперира от Бандар Анзали - недалеч от мястото, където се намира иранският военноморски флот.

Иран доставя на Русия дронове и други оръжия, откакто Москва започна своята инвазия в Украйна през февруари 2022 г. През 2023 г. Техеран е прехвърлил над 300 000 артилерийски снаряда и 1 млн. патрона към Москва през Каспийско море, посочва изданието. Москва вече произвежда своя собствена версия на дроновете "Шахед", след като получи солидна помощ от Техеран за изграждането на собствен завод в Република Татарстан (икономическата зона "Алабуга").

От своя страна, Русия помага на Иран по различни начини след избухването на войната с Израел и САЩ на 28 февруари. Твърди се, че Москва предоставя сателитни снимки и усъвършенствана технология за безпилотни летателни апарати, за да подпомогне режима в Ислямската република в нанасянето на удари срещу американските сили в региона. Русия също така доставя на Иран части за модифициране на дроновете „Шахед“, като им осигурява подобрени възможности за комуникация, навигация и насочване. От Кремъл отхвърлят данните, че снабдяват Иран с разузнавателна информация, а за оръжията нито отричат, нито потвърждават.

Украйна, която е разработила гама от евтини и ефективни прехващачи на дронове за защита срещу руски атаки, оттогава е разположила повече от 200 специалисти по отбрана, за да помогне на държавите от Персийския залив да отблъснат безмилостните удари с дронове на Иран.

Осуетен план и нови пречки

WSJ посочва, че макар ударите на Израел в Каспийско море да е малко вероятно да спрат напълно руско-иранската морска търговия, те вероятно ще забавят страните за определен период. Причината - Москва и Техеран ще трябва да преместят операциите си в алтернативни пристанища, ако желаят да продължат.

Израел не е потвърдил очакваното въздействие върху Русия от ударите в Каспийско море, което според анализатори вероятно е умишлен избор, предвид внимателната линия, която кабинетът на Бенямин Нетаняху следва спрямо Москва. Премиерът и руският диктатор Владимир Путин поддържат редовни контакти, главно по въпроси, свързани с Иран и Сирия, където Русия подкрепяше режима на бившия президент Башар ал-Асад по време на гражданската война. Асад бе свален от коалиция бунтовници през декември 2024 г. - в поредното фиаско на руски военни в чужда държава: Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за провала на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО).

Израел под ръководството на Нетаняху до голяма степен запази неутралитет по отношение на войната в Украйна, изпращайки само хуманитарна помощ за Киев, а не военна, както беше поискано.

Реакцията на Русия

Наскоро руският външен министър Сергей Лавров разговаря с иранския си колега Абас Арагчи относно израелските удари по пристанището в Каспийско море. „Беше изразена обща загриженост относно опасното разпространение на конфликта, провокиран от Вашингтон и Тел Авив, към района на Каспийско море“, заяви руското външно министерство. Лавров също така каза, че атаките срещу ядрената инфраструктура на Иран, включително АЕЦ "Бушер", представлявали „неприемливи рискове за безопасността на руския персонал и са изпълнени с катастрофални екологични последствия“. Думите са интересни предвид това как Русия действа в окупираната АЕЦ "Запорожие".

На следващия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че Русия ще разгледа всяко разширяване на иранския конфликт към Каспийско море „изключително негативно“. Това е поредна индикация за важността на региона за Москва и показва доколко притеснени са руснаците.

