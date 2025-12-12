Бивш командир на Еврокорпуса предупреди Путин: Ако атакуваш НАТО, влизаме в Калининград и палим всичко

Бившият командир на Еврокорпуса (щаба на многонационален корпус, базиран в Страсбург) генерал Ярослав Громаджински заяви пред полското издание Fakt.pl, че Полша и НАТО трябва да обявят ясно, че в случай на руска атака ще елиминират заплахата от региона на Кьонигсберг. Това е полското име на Калининград - руския ексклав, който се намира между Литва, Полша и Балтийско море. През 2023 г. правителството във Варшава смени руското име на града с Крулевиец (така се е казвал, когато е бил част от Полското кралство през 15-16 век), а като част от Източна Прусия е известен като Кьонигсберг.

Калининград е мястото, спрягано за първа гореща точка при евентуална война между Русия и НАТО в бъдеще - има твърдения и разузнавателни оценки, че диктаторът Владимир Путин може да започне инвазия именно оттам, има и западни заплахи към Москва, че ако тя нападне другаде, ексклавът бързо ще бъде унищожен: Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА).

Навлизане в Калининград и "елиминиране на заплахата" при руска атака

Генерал Ярослав Громаджински счита, че в случай на руска атака е необходимо да се обмисли навлизане в региона и "елиминиране на заплахата".

"Ако Русия атакува Полша и НАТО, имаме право да се намесим и да елиминираме заплахата. Ако бъдем принудени да го направим, ще го направим с пълна решителност – ще изгорим всичко на разстояние от 300 километра и ще подпалим всичко на разстояние от 900 километра. Това е ясен сигнал", гласят думите му.

Според него Русия се нуждае от 5-6 години, за да възстанови загубите, понесени във войната срещу Украйна.

Генерал Алексъс Гринкевич, командващ Обединените сили на НАТО в Европа, потвърди, че Алиансът има планове за сценарии около Калининград в случай на руска провокация. Той заяви пред Defence24.pl през ноември: „Знаем какви действия да предприемем по отношение на област Кьонигсберг. Имаме подготвени планове".

Строга стратегия за възпиране: загубите в Украйна пречат на Русия за друга голяма операция

Громаджински от Института по отбрана подчертава необходимостта от строга стратегия за възпиране. В интервюто за Fakt.pl той посочва, че блокирането на област Кьонигсберг би изисквало много по-големи сили, отколкото нейното бързо неутрализиране.

Той изтъкна, че ясна декларация за намеренията на Полша и НАТО би могла да разубеди Кремъл да ескалира конфликта. Громадзински добавя, че политиката трябва да създаде стратегически дилеми за Москва, като ясно опише нейните принципи и амбиции в областта на отбраната.

Снимка: Getty Images

Бившият командир на Еврокорпуса цитира загубите на Русия на фронта в Украйна и оценява, че това ограничава способността на Москва да започне друга голяма операция. „Различни източници посочват, че руските войници са загубили около 900 000 души, включително 250 000-300 000 безвъзвратно загинали. В допълнение към това, хиляди бронирани машини, артилерийски оръдия, самолети и хеликоптери“, обяснява генералът. Според него Москва не разполага с ресурсите и технологията, за да възстанови бързо този потенциал - това, по думите му, би отнело около 5-6 години.

Громаджински призовава за ясен стратегически документ, който да очертае решимостта за отбрана, включително възможността за настъпателни операции на територията на агресора. „В случай на атака ще използваме всички средства, за да унищожим врага, включително навлизане на тяхна територия“, подчертава той и изтъква реорганизацията на Западния военен окръг на Русия и ученията „Запад 2025“ като подготовка за бъдещи операции.

Според оценката на генерала Европа вече е изправена пред натиск. "Ние сме в постоянна хибридна война: саботаж, дронове, които парализират летища, опити за повреждане на железопътни линии и масови палежи – всичко това е свързано с дезинформация“, заяви той.

