Войната в Украйна:

Съдът в Германия спря опита за конфискация на руския танкер Eventin

12 декември 2025, 07:05 часа 350 прочитания 0 коментара
Съдът в Германия спря опита за конфискация на руския танкер Eventin

Федералният съд на Германия постанови, че митническите власти не могат да конфискуват руския танкер Eventin. Според съда има „основателни съмнения относно законността на мерките за изземване“, съобщава германският вестник Suddeutsche Zeitung. През януари всички системи на борда на танкера отказаха. Корабът се носеше по течението с часове в Балтийско море край Мекленбург-Предна Померания.

ОЩЕ: Германия конфискува 40 млн. долара на Русия под формата на петролен танкер

От правна гледна точка не е ясно дали корабът, въпреки правилата за санкции на ЕС, може да влиза и излиза от зоната на ЕС с товара си при извънредно положение.

Съдът заяви, че трябва да се вземе предвид международното право, като например правата за влизане в пристанища при извънредни ситуации, позволяващи влизане в случай на бедствие.

Превозвайки 99 000 тона петрол на стойност 40 милиона евро, корабът остава закотвен край бреговете на Рюген от януари.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Германия нанесе 40-милионен удар по Русия

Европейският съюз счита кораба за част от така наречения „флот в сянка“, който Русия използва, за да заобикаля санкциите.

Списъкът с кораби, на които вече не е позволено да влизат в пристанища на ЕС или да бъдат застраховани, финансирани или оборудвани от европейски компании, вече включва повече от 550 кораба.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Германия Русия Конфискация война Украйна руски петрол руски сенчест флот
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес