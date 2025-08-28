Чешки двигател, германска помпа: Части от "Шахед"-ите, потопили Киев в кръв. Уцелен е турски завод, на "Байкар" (СНИМКИ и ВИДЕО)

В част от дроновете "Шахед", които Русия използва срещу украинската столица Киев в поредната си масирана комбинирана въздушна атака, е имало западни компоненти. При атаката загинаха 15 души, 4 от които – деца, но разчистването на отломки в Киев продължава. За наличието на западни компоненти съобщава турският информационен проект Clash Report.

В отломки от реактивен дрон "Шахед" ("Геран-3") са намерени части от чешки двигател PBS TJ40-G2, както и горивна помпа, създадена от Bosch. Помпата обикновено се ползва в автомобили - т.е. явно продукт с двойна употреба. Производител на чешкия реактивен двигател е PBS Velká Bíteš. Отделно има и китайски компонент - блок за управление на двигателя - Още: Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

Today, Kyiv was attacked with jet-powered Geran-3 drones. The UAVs were found to contain a Czech PBS TJ40-G2 engine from PBS Velká Bíteš, and a German Bosch fuel pump, typically used in cars. pic.twitter.com/oUUEf1x5S9 — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2025

The Geran-3 kamikaze drone is also equipped with a motor control unit from China’s Swivel SW400 Pro engine. pic.twitter.com/HgRjOpnTta — Clash Report (@clashreport) August 28, 2025

Пораженията в Киев

Clash Report съобщава и, че е ударен заводът на турската компания "Байкар" в Киев - компанията произвежда дроновете "Байрактар". Това е четвърти руски удар по предприятието за последната половин година.

NEW: Last night, Bayraktar factory in Kyiv was hit with two Russian strikes; causing serious damage.



Despite the war and previous attacks, the company had invested tens of millions, trained staff, and nearly completed production facilities.



This marks the fourth strike on the… pic.twitter.com/XVfKvlG8H6 — Clash Report (@clashreport) August 28, 2025

Освен жилищни сгради и коли, в Киев беше ударен и пътнически влак. Става въпрос за влак, който е трябвало да пътува от Киев за втория по големина украински град Харков. "Укржелезница" уточнява в канала си в Телеграм, че е уцелен високоскоростен влак Intercity+. Обстрелът е целил жп депо, няма обаче пострадали хора, защото жп служителите навреме са се скрили в бомбоубежища. Украинските железници уверяват, че няма да има отмяна на курсове.

Today, the Russians also struck an Intercity+ passenger train that was scheduled to run on the Kyiv–Kharkiv route.



"For now, we are not canceling the trips — passenger cars, including those newly received from the factory, will be put on the route." - Ukrzaliznytsia reported. pic.twitter.com/2lxMoHYALp — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2025

So far, 10 people are reported dead in Kyiv, including one child, and another 48 have been injured. pic.twitter.com/Bml9cRSWJp — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2025

На фона на поредния ужас в Киев, домашно куче, което е било за кратко изгубено, е било намерено от спасители. Животното е върнато на собствениците му - Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

❤️ A joyful reunion of a dog with its owner



During the Russian strike on Kyiv, the dog got lost but miraculously found its way back — their reunion is truly heartwarming.



💔 In addition, rescuers pulled a dog and a hedgehog from under the rubble. What happened to their owners… pic.twitter.com/4ERd2WHsmb — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025