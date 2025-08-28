Войната в Украйна:

Чешки двигател, германска помпа: Части от "Шахед"-ите, потопили Киев в кръв. Уцелен е турски завод, на "Байкар" (СНИМКИ и ВИДЕО)

28 август 2025, 14:30 часа 232 прочитания 0 коментара
В част от дроновете "Шахед", които Русия използва срещу украинската столица Киев в поредната си масирана комбинирана въздушна атака, е имало западни компоненти. При атаката загинаха 15 души, 4 от които – деца, но разчистването на отломки в Киев продължава. За наличието на западни компоненти съобщава турският информационен проект Clash Report.

В отломки от реактивен дрон "Шахед" ("Геран-3") са намерени части от чешки двигател PBS TJ40-G2, както и горивна помпа, създадена от Bosch. Помпата обикновено се ползва в автомобили - т.е. явно продукт с двойна употреба. Производител на чешкия реактивен двигател е PBS Velká Bíteš. Отделно има и китайски компонент - блок за управление на двигателя - Още: Путин пося смърт в Украйна с 630 ракети и дронове, включително "Кинжал" и "Искандер-М" (ВИДЕО)

Пораженията в Киев

Clash Report съобщава и, че е ударен заводът на турската компания "Байкар" в Киев - компанията произвежда дроновете "Байрактар". Това е четвърти руски удар по предприятието за последната половин година.

Освен жилищни сгради и коли, в Киев беше ударен и пътнически влак. Става въпрос за влак, който е трябвало да пътува от Киев за втория по големина украински град Харков. "Укржелезница" уточнява в канала си в Телеграм, че е уцелен високоскоростен влак Intercity+. Обстрелът е целил жп депо, няма обаче пострадали хора, защото жп служителите навреме са се скрили в бомбоубежища. Украинските железници уверяват, че няма да има отмяна на курсове.

На фона на поредния ужас в Киев, домашно куче, което е било за кратко изгубено, е било намерено от спасители. Животното е върнато на собствениците му - Още: Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

