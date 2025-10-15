Оръжие, техника и милиарди евро: Полша каза какво е наляла във войната на Путин срещу Украйна

Кабинетът на полския министър-председател публикува подробен отчет за подкрепата на Украйна, включително военната помощ, предоставена от началото на 2022 г. до март 2025 г. Според документа Полша е доставила на Киев 46 пакета оръжия и боеприпаси, а 47-ият е в процес на подготовка, съобщава агенция Altair.

Според данните в доклада, полското правителство е изразходвало приблизително 29 милиарда долара за помощ на Украйна през 2022–2023 г.

„През 2022–2023 г. разходите на полското правителство за подпомагане на Украйна и украинските граждани, живеещи в Полша, възлизат на 106 милиарда злоти – равняващи се на 3,83% от БВП – включително военна помощ“, се посочва в документа. Още: Заради украинските бежанци: Полша се отърва да плаща по 20 000 евро за прием на мигранти

Най-мащабна е подкрепата през 2022 г., когато стойността на предоставеното оборудване и други форми на помощ достига 7,23 млрд. злоти (около 1,97 млрд. долара). През 2023–2024 г. полската помощ възлиза на 5,63 млрд. злоти (1,53 млрд. долара).

Оборудването, доставено на Украйна, включва широк спектър от оръжия – бойни машини, самолети и хеликоптери, системи за противовъздушна отбрана, безпилотни апарати, артилерия, стрелково оръжие, различни видове боеприпаси, както и медицинско и противопожарно оборудване.

Между 2022 и 2024 г. Полша е предоставила 318 танка, 586 бронирани машини, 137 артилерийски системи, 10 самолета МиГ-29, 10 бойни хеликоптера Ми-24, 405 преносими зенитно-ракетни комплекса, 44 ракети „въздух-въздух“, над 101 млн. боеприпаса и повече от 16 000 резервни части за различни оръжейни системи. Докладът обаче не уточнява броя на зенитните системи с по-голям обсег, стрелковото оръжие, нито количеството горива и смазочни материали.

Освен даренията, Полша е изнесла за Украйна оръжия на стойност над 2,56 млрд. долара (около 9,4 млрд. злоти) през 2022–2023 г. От тази сума около 500 млн. евро са по договор за доставка на 155-милиметрови самоходни гаубици Krab, чиито доставки приключиха тази година. Още: Докато руската агресия се насочва към Запада, Полша обявява, че е в готовност

Сред закупеното от Украйна полско въоръжение са още 60 бронетранспортьора МТ-ЛБ, 92 самоходни оръдия 2С1 „Гвоздика“ 122 мм, 89 минохвъргачки 82 мм, 22 минохвъргачки М74 120 мм, 4 реактивни системи БМ-21 „Град“, 19 бронирани машини АМЗ „Дзик“, една БРДМ и десетки хиляди единици стрелково оръжие. Още: Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари

До края на 2023 г. Полша е закупила и предала на Украйна над 19 500 терминала Starlink, които са ключов елемент в комуникационната мрежа на украинските въоръжени сили и цивилната инфраструктура. Полските доставки представляват близо половината от всички 47 000 терминала, използвани в Украйна.

Полската помощ е била особено решаваща в първите месеци на войната, когато Варшава бързо организира доставки за компенсиране на загубите в украинската армия, докато други страни тепърва създаваха механизми за подкрепа. Полша също така иницира международни проекти като прехвърлянето на бойни самолети и формирането на „танковата коалиция“, пише Altair.

Наред с военните доставки Полша изиграва и ключова роля в обучението на украински военни кадри. До средата на 2024 г. в страната са преминали обучение близо 60 000 украински военнослужещи – над четири пъти повече от първоначално предвиденото. Полски инструктори са обучили една трета от тях в рамките на Европейската мисия за военна подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine). Още: Спряната работа на правителството в САЩ поставя под риск оръжейни доставки за Украйна и голяма сделка за дронове

Превод: Ганчо Каменарски