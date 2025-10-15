Владимир Путин приема в Кремъл сирийския лидер Ахмед ал Шараа

Руският президент Владимир Путин ще се срещне днес със сирийския лидер Ахмед ал Шараа, който е на работно посещение в руската столица Москва, се казва в изявление на Кремъл, цитирано от Ройтерс и БТА.

Това е първата визита на лидер на Сирия в Русия, откакто съюзникът на Москва Башар Асад бе свален от власт през декември миналата година, отбелязва световната агенция.

