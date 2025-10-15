Децата на Брус Уилис страдат, а състоянието му се влошава

Семейството на Брус Уилис продължава да се справя с емоционалните предизвикателства на неговата продължителна борба с фронтотемпорална деменция (FTD) – дегенеративно състояние на мозъка, което засяга личността, езика и вземането на решения. Съпругата му, моделът и предприемача Ема Хеминг Уилис, е поела двойната роля на грижовна майка, подкрепяйки дъщерите им, докато се грижи за съпруга си. В неотдавнашно интервю за "Vogue Australia" Ема сподели как децата им, Мейбъл Рей (13) и Евелин Пен (11), се справят с липсата на баща си в ежедневието.

Снимка: Getty Images

"Мисля, че се справят добре, като се има предвид всичко, но е трудно", каза Ема. "Те скърбят, много им липсва баща им. Той пропуска важни моменти, което е трудно за тях – но децата са издръжливи, въпреки че преди мразех да чувам това, защото хората не разбираха през какво преминаваме. Не знам дали децата ми някога ще се възстановят напълно, но те се учат, както и аз."

Думите ѝ разкриват едно семейство, което тихо се сблъсква с ежедневната реалност на фронтотемпоралната деменция – заболяване, което постепенно лишава пациентите от способността им да общуват и да изразяват емоциите си.

Снимка: Getty Images

Семейни източници описват тежестта, която Ема носи, балансирайки медицинските нужди на съпруга си със сложността на управлението на значителното му имущество, оценено на 250 милиона долара. "Грижата за Брус не се състои само в поддържането на духа му", казва източник, цитиран от "Daily Mail". "Но и в това да се увериш, че той физически може да преживее деня. Това включва и грижата за огромното състояние, което той е натрупал като филмова звезда от А-листата."

В откровен разговор с "The Sunday Times" Ема разкрива, че преместването на Брус в отделна резиденция, подпомагана от пълноценни грижи, е било "едно от най-трудните решения", които някога е вземала. Думите ѝ отразяват дълбокото ѝ приемане, че грижата понякога изисква да се откажеш от нещо, за да запазиш любовта и достойнството. Според Ема, този ход е позволил на Брус да запази известна степен на независимост и да възстанови връзката си с семейството и приятелите си.

Снимка: Getty Images

"Но въпреки тъгата и дискомфорта, това беше правилният ход – за него, за момичетата ни, за мен", каза Хеминг. "В крайна сметка, мога да се върна към ролята си на негова съпруга. И това е истински подарък. Това промени много за повече приятели и роднини, които могат да преживеят свои собствени моменти с него, без това да е в моя дом. Без да се налага да се навъртам около него или да се тревожа как да се справя с гостите и техните очаквания."

Какво е фронтотемпорална деменция?

Фронтотемпорална деменция е една от по-редките форми на деменция, представляваща приблизително един на всеки двадесет случая, засягаща около 50 000 до 60 000 американци и за разлика от Алцхаймер, тя не засяга паметта в началото.

Снимка: Getty Images

Вместо това променя преценката, поведението и речта. Впоследствие болестта прогресира, пациентите често губят способността да управляват личните си или финансовите си дела, оставяйки семействата да поемат огромни емоционални и логистични отговорности. През август Ема сподели, че Брус се е преместил в едноетажна къща, оборудвана за денонощни грижи, където специален екип му помага ежедневно.

Според приятели на семейството състоянието му се влошава бързо, но те подчертават, че всички деца на Уилис, включително по-големите му дъщери от брака му с Деми Мур, продължават да са близки с баща си, пише "Marca".