"Томахоук" или нещо друго? САЩ готвят съобщение за голяма оръжейна сделка с Украйна

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че утре, 15 октомври, Вашингтон ще направи „значително изявление“ относно новите доставки на оръжия за Киев. Според него страните от Южна Европа трябва да поемат по-активна роля в подкрепата за Украйна по програмата PURL, която позволява на европейските държави да закупуват американски оръжия за Украйна.

„Президентът Тръмп предостави на Украйна най-добрите оръжия в света — тя се нуждае от тях, тя ги желае. Тази програма е жизненоважна, за да принуди Русия да седне на масата за преговори,“ каза Уитакър. „Програмата PURL в момента функционира гладко и ефективно. Mросто очакваме нашите европейски съюзници да продължат да купуват и, както казах, утре очаквам някои големи съобщения“, каза още той.

„Сега е време нашите съюзници от НАТО да се активизират и наистина да приведат в действие ангажимента си към Украйна и защитата на Украйна, за да създадат сценарий, в който можем да постигнем мирно споразумение“, добави посланикът на САЩ в Алианса.

По програмата PURL Украйна може да закупува оръжия от САЩ, използвайки средства от европейски партньори, след като Съединените щати прекратиха предоставянето на пряка помощ. Както съобщи Укринформ, срещата на министрите на отбраната на НАТО и Контактната група по отбраната на Украйна във формат Рамщайн, в която ще участва и министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, е насрочена за сряда в Брюксел.

По-рано Тръмп заяви, че „почти е взел решение“ за прехвърлянето на ракети Томахоук на Киев. В изявление пред журналисти тази вечер пък американският президент потвърди, че очаква на срещата със Зеленски в петък украинският му колега да поиска от него ракети "Томахоук".