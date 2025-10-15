Още едно военно престъпление: Руската армия обстреля хуманитарен конвой на ООН

Руските сили са обстреляли хуманитарен конвой на ООН в град Билозерка, Херсонска област, близо до фронтовата линия, който е доставял хуманитарна помощ на десния бряг на река Днепър. Два от четирите камиона на Световната продоволствена програма (WFP), които са били с ясно обозначение, че принадлежат на хуманитарната организация, са повредени при нападението като единият е изгорял напълно, а вторият е със сериозни щети. Хуманитарните работници, за щастие, не са ранени.

ООН и украинското външно министерство осъдиха нападението, припомняйки, че мисията е доставяла помощи на жители, които са без провизии от няколко месеца поради постоянни обстрели.

Според местните власти камионите първо са били ударени от артилерия, а след това от дронове FPV по време на разтоварване.

Още: Нация, оформена от войната: Неразбирането на историята създаде агресивния манталитет на руснаците

"Подобни атаки са напълно неприемливи. Хуманитарните работници са защитени от международното хуманитарно право и не трябва да бъдат обект на нападения", заяви Матиас Шмале, координатор на хуманитарните дейности на ООН за Украйна.

"Умишленото нападение срещу хуманитарни работници и хуманитарни съоръжения е тежко нарушение на международното хуманитарно право и може да се квалифицира като военно престъпление", добави той.

Това не е първият подобен инцидент. На 4 септември 2025 г. бяха обстреляни хуманитарни работници от Дания, които разминираха в Черниговска област - тогава двама души бяха убити, а осем бяха ранени.

Отделно Русия нанесе и удар по град Херсон вчера като при атаката са убити трима цивилни, а други четирима са ранени.