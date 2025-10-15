Войната в Украйна:

Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 06:50 часа 448 прочитания 0 коментара
Видеокадри, показващи как тълпа от млади руснаци пеят и танцуват на антивоенни песни, както и държат телефони със светнати фенерчета като свещи, подлудиха т.нар. Z-блогъри - руските военнопропагандни канали най-вече в Телеграм, които усилено бълват пропаганда в подкрепа на кървавия режим на руския диктатор Владимир Путин и защитават свирепо подпалената от него война в Украйна.

На разпространени в ТикТок кадри може да бъде чуто как младежите скандират текста на песен на рапъра Noize MC, "чуждестранен агент". Рапърът е с официално лепнат от руските власти етикет "екстремист", тъй като открито призовава режимът на Путин да бъде свален.

"Къде бяхте осем години, шибани чудовища?! Искам да гледам балет – нека лебедите танцуват!" - един от стиховете, които се пеят на видеата. Препратката към "Лебедово езеро" е мощен символ в Русия - балетът е излъчван по държавната телевизия по време на политически катаклизми или смъртта на съветските лидери.

За момента няма официални съобщения за извършени арести заради "вечеринката", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
