Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)

Видеокадри, показващи как тълпа от млади руснаци пеят и танцуват на антивоенни песни, както и държат телефони със светнати фенерчета като свещи, подлудиха т.нар. Z-блогъри - руските военнопропагандни канали най-вече в Телеграм, които усилено бълват пропаганда в подкрепа на кървавия режим на руския диктатор Владимир Путин и защитават свирепо подпалената от него война в Украйна.
На разпространени в ТикТок кадри може да бъде чуто как младежите скандират текста на песен на рапъра Noize MC, "чуждестранен агент". Рапърът е с официално лепнат от руските власти етикет "екстремист", тъй като открито призовава режимът на Путин да бъде свален.
Russian youth in St. Petersburg party to anti-war music— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025
Videos circulating on social media show crowds of young Russians singing along to banned anti-war songs — and have already sparked outrage among pro-Kremlin “Z-patriots.” So far, no arrests have been reported.
The crowd… pic.twitter.com/7251jRn5AQ
"Къде бяхте осем години, шибани чудовища?! Искам да гледам балет – нека лебедите танцуват!" - един от стиховете, които се пеят на видеата. Препратката към "Лебедово езеро" е мощен символ в Русия - балетът е излъчван по държавната телевизия по време на политически катаклизми или смъртта на съветските лидери.
За момента няма официални съобщения за извършени арести заради "вечеринката", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.
