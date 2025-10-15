Скрил си номера: Шофьор отнесе 100 лв. глоба, моторист се раздели с 200 лв.

Специализирана операция по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в отдалечените и слабо населени места, проведе полицията в Сливен на 14 октомври, предава БГНЕС.

Мотоциклет с регистрационен номер, който не е поставен според законовите изисквания, липса на застраховка Гражданска отговорност, като и закрита част от регистрационен номер на товарен автомобил е засякла проверката.

Свидетелството за управление на водача на мотоциклет е отнето, санкцията е 3 месеца лишаване и 200 лева гроба. На водача на товарния автомобил, който е закрил част от буквите в регистрационния номер, е съставен акт, като глобата е 100 лева.

Образувани са 5 проверки, свързани с незаконна сеч, добив и извозване на дървета. Горски служители са съставили 10 констативни протокола за нарушения на Закона за горите.

При контрола на пътното движение са проверени 71 превозни средства. Констатирани са 18 нарушения, за които са съставени актове и фишове. Установени са случаи и на изменение в изпускателната уредба на лек автомобил.