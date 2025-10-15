ЕС като пазар за храни, ракети "Томахоук" и "Таурус", горящи руски БТР-и в Донбас: Украйна гледа упорито напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и Европейският съюз подписаха ново търговско споразумение, с преформатирани условия, което влиза в сила от 29 октомври, 2025 година и ще е в сила до 2028 година, когато ще има преразглеждане. Де факто споразумението е безрочно – преразглеждането не означава, че ще има изцяло ново преформатиране.

Какво се променя спрямо досегашното положение, след като ЕС отвори пазарите си на практика изцяло за Украйна като жест на помощ заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война? Украйна увеличава вноса на продукти от ЕС без мита (най-важното - свинско, птиче месо и захар), докато ЕС налага допълнителни мита върху 31 украински селскостопански продукта, но има гратисен период, в който тези продукти ще влизат в Съюза без мита, само че ще са с квоти. Отново най-важното – жито, ечемик, мед, захар, яйца и ябълков сок. Пример – през 2024 година украинският внос на пшеница в ЕС беше 6,4 млн. метрични тона, сега има квота от 1,3 млн. тона, а когато тя изтече, ще се налагат мита. За захарта – 320 000 тона украински внос в ЕС през 2024 година, сега квотата е максимум 100 000, изброява Kyiv Independent.

Вероника Мовчан, директор на базирания в Киев Институт за икономически проучвания, коментира, че митата са толкова високи, че не очаква след като квотите паднат да има много по-голям внос на съответните украински продукти. А в новото споразумение са вписани по-високи изисквания за украинските селскостопански продукти – мляко, месо, плодове, зеленчуци. Пример – да няма внос на отглеждани в клетки кокошки и пилета, както и яйца от така отглеждани птици.

Войната продължава

Отново според Kyiv Independent, САЩ се готвят да дадат ракети "Томахоук" на Украйна в рамките на оръжейна сделка. Дали това ще стане, ще се изясни повече на 17 октомври, петък, когато предстои поредна среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом. Но украинската медия спекулира, че с "Томахоук“ в Укрйна ще дойдат и германските ракети "Таурус" - защото германският канцлер Фридрих Мерц вече съобщи, че също му предстои среща с Тръмп, с основна тема на разговор "съвместните усилия да бъде сложен край на войната в Украйна" - Още: Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

"I know what he has to say, he wants weapons, he would like to have Tomahawks, everyone would like to have. We have a lot of Tomahawks," Trump said.



Do you need any Tomahawks? pic.twitter.com/0AQjTYvDGE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2025

Междувременно РБК Украйна съобщи на база данни от високопоставен източник от администрацията на НАТО, че Русия е загубила между 4000 и 9000 танка дотук във войната си в Украйна, както и 20 000 бронирани машини от други видове. Нидерландският неправителствен проект Oryx изчислява, че Русия се е простила с 4152 танка – това са машини, за които има потвърдени данни (геолокализирани кадри), че са унищожени, а цитираният от РБК Украйна източник на НАТО коментира, че на руснаците вече не са останали много-много стари съветски машини. И още – Русия произвежда по около 130 нови танка месечно т.е. около 1600 годишно. Украйна е загубила 1289 танка, според Oryx.

Още: "Томахоук" или нещо друго? САЩ готвят съобщение за голяма оръжейна сделка с Украйна

“Русия е готова за споразумение за урегулиране на конфликта, но поради липсата на варианти (за такова споразумение) продължава специалната военна операция“ - коментар на ръководителя на Кремъл Дмитрий Песков, който ясно показва, че режимът на Путин още не е притиснат достатъчно, за да спре военните действия. Нещо повече – председателят на Думата (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин заговори как латвийските власти преследват етническите руснаци и Русия трябва да ги защити – както в Латвия, така и в другите балтийски държави. Точно този вид кремълска реторика наводни информационното пространство преди Путин да започне войната в Украйна и то още с пращането на руски войници (малки зелени човечета – заради униформите) в Донбас от 2014 година нататък, представяни като хора, търсещи самоопределение и независимост от Киев.

Putin’s press secretary, Peskov: "Russia, having no alternative, continues the "special military operation," but is ready for a settlement."



Alternative translation: "We will continue the war against Ukraine." pic.twitter.com/kSrmzWCEPe — WarTranslated (@wartranslated) October 14, 2025

Още: Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Голяма промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база няма. На 14 октомври е имало 182 бойни сблъсъка, с 8 по-малко спрямо 13 октомври, по данни на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 225 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 117 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4429 изстреляни снаряда, като това е с около 100 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5256 FPV дрона, което е с около 40 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 69 отбити там за денонощието по украински данни. Още 26 са спрени в спомагателното от юг Олександриевско направление. 14 руски пехотни атаки са станали в направлението към Константиновка, 11 – в Лиманското направление. Руснаците се хвърлят особено силно напред в северната част на Харковска област, при Вовчанск: 16 руски пехотни атаки там и принципни уверения в руски военнопропагандни телеграм канали как руската зона на контрол по река Вовча се разширявала.

Не само не загубихме Донбас до октомври, ами напредваме на места – думи на украинския президент Володимир Зеленски. Видеокадри от боевете в Покровското направление показват как украинците успешно парират по-масирани от обичайното руски атаки:

Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук та знищення противника на території 3.4 кв км Покровського району Донецької області.https://t.co/67WaZjqAT8 pic.twitter.com/nMDAaYrZwf — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 14, 2025

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание, че в Покровското направление и при Добропиля руснаците вече опитаха поне три по-големи атаки с бронирана техника през последните 10 дни. Защо – първата цел е пробив, а основна причина е по-лошото време (дъжд и мъгла), на което руснаците са разчитали да затрудни украинските оператори на FPV дронове. Украинският военен телеграм канал "Офицер" вече коментира, че бронираната техника се ползва за превоз на пехота към набелязани позиции, а не както преди ерата на дронове като основно настъпателно оръжие – съответно, успехът при отблъскване на атака с бронирана техника се измерва не с унищожените и повредени превозни средства, а с убитите и тежко ранените пехотинци. Каналът добавя – вече сме свидетели на готвеното руско настъпление в Донбас, хвърлят резервите напред, но по някаква причина няма реклама от руска страна на тази офанзива. "Ще отбележа, че повечето им планове се объркаха и ние вече успяхме да съсипем боеспособността на частите им. Не е останало нищо от амбицията бързо да се завземе целият Донбас", пише "Офицер".

More footage from the 93rd Mechanized Brigade shows Ukrainian forces repelling a large-scale Russian assault near Pokrovsk. Russian troops attempted to breach Ukrainian engineering barriers but were caught in a deadly crossfire and suffered heavy losses. pic.twitter.com/lHNn9uPUh4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2025

Руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“ обаче окуржава, че в Покровското направление боевете вече били в покрайнините на Мирноград, северния фланг на Покровск. Според украински анализ на руски видеокадри, руснаците са си върнали Никаноровка, обаче украинците са изтикали всички руски войници от Володимировка и са напреднали вътре в село Маяк – всичко това е районът южно от Добропиля, пак на северния фланг на Покровск (КАРТА):

Changes to the Dobropillia sector. Russian forces recently regained control over Nykanorivka and Zatyshok while Ukrainian forces pushed out remaining Russians from Volodymyrivka and advanced into Mayak pic.twitter.com/tscObEWqrZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2025

И още – има украински напредък и в Олексиевка (Алексеевка), в пограничния район на Суми и Курска област (КАРТА):

In the Sumy region, Ukrainian forces have advanced into Oleksiivka, pushing back Russian forces who recently tried to reinforce the area. In the footage, Russian drones can be seen attacking Ukrainian forward positions. pic.twitter.com/EffgWhpx16 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 113 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна. 50 от дроновете са били "Шахед". Свалени са общо 86 от всички изстреляни от руснаците дронове, съобщават украинските ВВС, като уточняват, че удари има на 11 места, без повече подробности. Снощи в Киев имаше прекъсвания на ток – заради прекомерно напрежение в електропреносната мрежа. Три квартала на украинската столица бяха без електричество, метрото също за малко не е работело нормално:

Русия обстреля с дронове и артилерия хуманитарен конвой на ООН в Херсонска област, на западния бряг на река Днепър, който е под украински контрол. От четири камиона, единият е напълно изгорял, другият е с щети. ООН и украинското МВнР окачествиха атаката като недопустима:

‼️JUST IN: Russian forces attacked UN aid trucks near Kherson with drones and artillery



In the Belozerska community of the Kherson region, Russian drones and artillery shelled a UN convoy delivering humanitarian aid to the right bank.



Of the four trucks, one was completely… pic.twitter.com/eUyOXx4bjU — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени общо 59 дрона. Най-много – 17, са свалени над Ростовска област, още 12 са свалени над Волгоградска област и 11 над Белгородска област. Местните власти във Волгоград казват, че има щети по четири частни имота, без пострадали хора. Украинският генщаб обаче съобщава, че след повторния удар на петролния терминал във Феодосия са нанесени щети на 16 резервоара-цистерни. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава, че преди 3 дни руснаците са изтървали авиобомба ФАБ-500 в района на село Квасниковка, де факто квартал на Енгелс. В Енгелс са разположени голямо руско военно летище, което е ключово за руската стратегическа авиация, и руска военна авиобаза. Бомбата не се е взривила.

Още: Унищожение в Калининград и Севастопол: натовски генерал предупреди Русия. Кремъл смени рязко реториката за ракетите "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)