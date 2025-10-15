Войната в Украйна:

Още двама полузащитници на Левски влязоха в „черния списък“ на Хулио Веласкес

15 октомври 2025, 10:06 часа 445 прочитания 0 коментара
Ръководството на Левски работи усилено по окомплектоването на състава за пролетния полусезон. Шефовете на „сините“ вече са набелязали футболисти, които да опитат да привлекат, но също така са наясно и с кои играчи ще се разделят през зимата. Наскоро се разбра, че българският гранд най-вероятно ще прекрати предсрочно договора за наем на плеймейкъра Рилдо и той ще се завърне във втородивизионния португалски Санта Клара.

Фабио Лима и Патрик Мислович са ненужни в Левски 

Колегите от „Мач Телеграф“ пък съобщиха, че още двама полузащитници на Левски са влезли в „черния списък“ с ненужни футболисти на треньора Хулио Веласкес. Става въпрос за крилото Фабио Лима, както и за офанзивния халф Патрик Мислович. Напоследък двамата рядко попадат в плановете на наставника на „сините“. Освен това те прибират и никак немалки месечни възнаграждения. Поради тази причина шефовете на Левски вече обмислят варианти как да се разделят с тях.

Фабио Лима Левски

"Сините" се чудят как да ги разкарат 

От Левски са категорични, че ще потърсят нови отбори, в които евентуално да продадат Фабио Лима и Патрик Мислович. На този етап обаче това изглежда сложна задача, тъй като те не играят и трудно могат да направят добро впечатление на някой клуб. Другият вариант пред „сините“ е да прекратят предсрочно техните договори. Това обаче е обвързано с плащането на неустойки, което също не е по вкуса на шефовете. Очаква се в следващите седмици да има повече яснота около бъдещето на Лима и Мислович.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
