Още двама полузащитници на Левски влязоха в „черния списък“ на Хулио Веласкес

Ръководството на Левски работи усилено по окомплектоването на състава за пролетния полусезон. Шефовете на „сините“ вече са набелязали футболисти, които да опитат да привлекат, но също така са наясно и с кои играчи ще се разделят през зимата. Наскоро се разбра, че българският гранд най-вероятно ще прекрати предсрочно договора за наем на плеймейкъра Рилдо и той ще се завърне във втородивизионния португалски Санта Клара.

Фабио Лима и Патрик Мислович са ненужни в Левски

Колегите от „Мач Телеграф“ пък съобщиха, че още двама полузащитници на Левски са влезли в „черния списък“ с ненужни футболисти на треньора Хулио Веласкес. Става въпрос за крилото Фабио Лима, както и за офанзивния халф Патрик Мислович. Напоследък двамата рядко попадат в плановете на наставника на „сините“. Освен това те прибират и никак немалки месечни възнаграждения. Поради тази причина шефовете на Левски вече обмислят варианти как да се разделят с тях.

"Сините" се чудят как да ги разкарат

От Левски са категорични, че ще потърсят нови отбори, в които евентуално да продадат Фабио Лима и Патрик Мислович. На този етап обаче това изглежда сложна задача, тъй като те не играят и трудно могат да направят добро впечатление на някой клуб. Другият вариант пред „сините“ е да прекратят предсрочно техните договори. Това обаче е обвързано с плащането на неустойки, което също не е по вкуса на шефовете. Очаква се в следващите седмици да има повече яснота около бъдещето на Лима и Мислович.

ОЩЕ: Левски, ЦСКА и Лудогорец влизат в битка за новата звезда на българския футбол