Ще се разпространи ли дълговата криза от Франция в еврозоната: Коментар на МВФ

Дълговата криза във Франция показва слаба склонност към разпространение в други страни от еврозоната, което прави ситуацията в Европа доста по-различна спрямо кризата със суверенните дългове преди близо 13 години, една от ключовите характеристики на която бе именно прехвърлянето на дълговите проблеми и към други европейски страни. Това каза Тобиас Ейдриън, финансов съветник и директор на департамента на МВФ за парични и капиталови пазари, при представянето на доклада "Световна финансова стабилност".

Ограничено влияние

Макар в момента да се наблюдава известно нарастване на спредовете по френските облигации, то остава сравнително ограничено, както и обезценяването на активи, породено от политическата несигурност, допълни той, цитиран от БТА.

Рисковете за финансовата стабилност в света същевременно остават повишени, като основните рискове произтичат от разширените оценки на активите, нарастващото напрежение на пазарите на суверенни облигации и увеличаващата се роля на нефинансовите институции (НФИ), се посочва в доклада на МВФ.

Въпреки значителната ликвидност световният валутен пазар остава уязвим към макрофинансовата несигурност. Шоковете могат да увеличат разходите за финансиране, да разширят спредовете между търсенето и предлагането и да увеличат волатилността на валутните курсове. Тези фактори на натиск се подсилват от структурна уязвимост, включително несъответствия на валутните курсове, концентрирана търговска активност и по-голямо участие на нефинансовите институции, според МВФ. Стресът на валутните пазари може да се прехвърли и към други класове активи, което води до затягане на по-широките финансови условия, предупреждават експертите на Фонда.

Нарасналото издаване на суверенни облигации в местна валута и вътрешното им усвояване имат подкрепящ ефект за устойчивостта на развиващите се пазари, но рискове за финансовата стабилност могат да възникнат от силно заемане на средства, прекомерната зависимост от тесни инвестиционни бази и неадекватни политически рамки, допълват те.

