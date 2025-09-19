Чешкият президент избра за ваканцията си Румъния - пътува на мотор и срещна мечки (СНИМКИ)

Чешкият президент Петър Павел предприе пътуване на мотори от няколко хиляди километра през Румъния, придружен от близки приятели, съобщават местните медии. Държавният глава е изминал 3000 км с мотора си и е предпочел скромно настаняване, без лукс като не е оставал повече от една нощ на едно и също място.

Неофициалното посещение на 63-годишния политик е включвало емблематичните пътища Трансфъгарашан и Трансалпина и районите Трансилвания, Буковина и Молдова. По време на пътуването си Петър Павел е имал възможност да общува с местните жители и да открие румънската култура и традиции, пишат местните медии.

От разказа във Фейсбук на негов приятел, кото го е придружавал, стана ясно, че компанията е срещнала дори мечки.

Още: При ограничения си мобилизационен ресурс Украйна има само един начин да победи: Президентът на Чехия

Снимки: Facebook/Jan Ent

В друга ситуация чешкият президент помогнал на непознат на улицата да преодолее епилептичен припадък. Разбира се, въпросният човек нямал представа кой му се е притекъл на помощ, коментират румънските медии.

„Румъния е красива страна, с много мили хора и много красиви места. Има нещо диво и същевременно много приветливо в тези планини, нещо, което рядко се среща някъде другаде в днешно време“, сподели Петър Павел пред сайта Idnes.cz след ваканцията в Румъния и подчерта, че ще я препоръча на всички, информира румънската телевизия Диджи 24.

От името на Европа: Чешкият президент с молба до Тръмп за превъоръжаването

Снимки: Facebook/Jan Ent