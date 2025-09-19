След напрежението в Егейско море: Ердоган и Мицотакис отиват да се разберат в САЩ

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп тайип Ердоган отиват да се разберат в САЩ след напрежението в Егейско море. Двамата ще се срещнат в Ню Йорк във вторник, 23 септември, в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН, потвърдиха правителствени представители, предаде гръцкото издание Kathimerini. Двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година. Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред.

Напрежението в Егейско море

Проблемът започна, когато Турция пусна изследователски кораб в Егейско море, което беше предвидено да премине през части в териториалните води на гръцките острови и, което е изключително важно, над гръцкия континентален шелф.

Впоследствие Гърция обяви средномащабно военно учение в Егейско море с целия си флот и 60 изтребителя.

Впоследствие Гърция обяви средномащабно военно учение в Егейско море с целия си флот и 60 изтребителя.

Турция пък отговори на гръцкото учание с предупреждение с морското известие. Анкара изброява няколко острова, твърдейки, че „военна дейност не трябва да се провежда в териториалните им води". Освен това се предупреждава, че всякакви военни дейности в тези райони „могат да застрашат безопасността на корабоплаването в нарушение на международните договори".