Войната в Украйна:

След напрежението в Егейско море: Ердоган и Мицотакис отиват да се разберат в САЩ

19 септември 2025, 12:43 часа 437 прочитания 0 коментара
След напрежението в Егейско море: Ердоган и Мицотакис отиват да се разберат в САЩ

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп тайип Ердоган отиват да се разберат в САЩ след напрежението в Егейско море. Двамата ще се срещнат в Ню Йорк във вторник, 23 септември, в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН, потвърдиха правителствени представители, предаде гръцкото издание Kathimerini. Двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година. Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред.

Напрежението в Егейско море

Проблемът започна, когато Турция пусна изследователски кораб в Егейско море, което беше предвидено да премине през части в териториалните води на гръцките острови и, което е изключително важно, над гръцкия континентален шелф. ОЩЕ: Не са се виждали повече от година: Мицотакис и Ердоган планират среща

Впоследствие Гърция обяви средномащабно военно учение в Егейско море с целия си флот и 60 изтребителя. 

Турция пък отговори на гръцкото учание с предупреждение с морското известие. Анкара изброява няколко острова, твърдейки, че „военна дейност не трябва да се провежда в териториалните им води“. Освен това се предупреждава, че всякакви военни дейности в тези райони „могат да застрашат безопасността на корабоплаването в нарушение на международните договори“.ОЩЕ: Турция отговори на гръцкото военно учение в Егейско море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Реджеп Тайип Ердоган Егейско море Гърция САЩ Кириакос Мицотакис
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес