Взимаме пример от Тръмп: Орбан обявява "Антифа" за терористична организация

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че страната му ще възприеме политиката, обявена преди дни от американския президент Доналд Тръмп, и ще обяви лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация.

Орбан заяви, че е "доволен" от решението на Тръмп да определи "Антифа" като "голяма терористична организация" в САЩ. "Антифа" наистина е терористична организация", подчерта Орбан в интервю за държавното радио на Унгария. "И в Унгария е дошло времето да класифицираме организации като "Антифа" като терористични, следвайки американския модел", добави той, цитиран от Ройтерс.

"Антифа", съкратено от "антифашист", представлява общ термин за силно децентрализирана мрежа от автономни крайнолеви активистки групи, които се противопоставят на фашизма, фашистите и неонацистите, особено по време на демонстрации. "Антифа" по-скоро прилича на идеология, отколкото на организация, въпреки че някои от групите са възприели тактики, включващи насилие, отбелязва АП.

Не става ясно какво е подтикнало Орбан да вземе това решение. Антифашистките групи рядко се ангажират с политически действия в Унгария, където Орбан и неговата партия – ФИДЕС – държат почти пълната власт от повече от 15 години, отбелязва АП.

Въпреки това, в изявлението си по-рано днес Орбан се позова на инцидент от 2023 г., при който антифашистки активисти нападнаха няколко предполагаеми участници в ежегодно крайнодясно събитие в Будапеща. Сред заподозрените бе италианската антифашистка активистка и настоящ евродепутат Илария Салис, която бе вкарана в затвора в Унгария за повече от година, което доведе до дипломатически спор между Будапеща и Рим относно отношението към нея зад решетките.

Салис бе освободена под домашен арест през май 2024 г., преди да спечели място в Европейския парламент, в резултат на което получи юридически имунитет. Унгария продължава да изисква тя да бъде върната в страната, за да бъде осъдена, като унгарската прокуратура иска налагането на 11-годишна присъда.

Днес Орбан изрази съжаление за освобождаването на Салис, като заяви, че антифашистите "са дошли в Унгария и са пребили мирни хора на улицата – някои от които са били пребити почти до смърт – а след това са станали членове на Европейския парламент и оттам поучават Унгария за върховенството на закона".

