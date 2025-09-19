Войната в Украйна:

Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха

19 септември 2025, 15:48 часа 0 коментара
Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха

Холивудският режисьор Тим Бъртън и италианската актриса и модел Моника Белучи обявиха, че се разделят, предаде АФП. "С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища", се казва в съвместното им изявление. Все още не е ясно каква е точно причината за тази раздяла, но според слухове в световните лайфстайл медии най-вероятно става дума за несходство в характерите.

За връзката на Белучи и Бъртън

Снимка: Getty Images

Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция "Beetlejuice Beetlejuice". Бъртън и Белучи се срещат за първи път на червения килим на Международния филмов феситвал в Кан през 2006 г. във Франция, но това е кратка среща, тъй като и двамата са в дългосрочни връзки с други хора.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Тим Бъртън призна, че изкуственият интелект силно го тревожи

Двамата се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното "Люмиер" в Лион, Франция, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното. "През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер", каза Бъртън на събитието.

Още: Моника Белучи получи отличие за цялостни постижения (ВИДЕО)

Малко след това двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране на червен килим става през октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм "Maria Callas: Lettere e Memorie". Репортажите от събитието в Рим описват Бъртън като "толкова влюбен и щастлив", припомня БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Моника Белучи Тим Бъртън връзки
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес