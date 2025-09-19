Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха

Холивудският режисьор Тим Бъртън и италианската актриса и модел Моника Белучи обявиха, че се разделят, предаде АФП. "С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища", се казва в съвместното им изявление. Все още не е ясно каква е точно причината за тази раздяла, но според слухове в световните лайфстайл медии най-вероятно става дума за несходство в характерите.

За връзката на Белучи и Бъртън

Снимка: Getty Images

Белучи потвърди връзката си с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция "Beetlejuice Beetlejuice". Бъртън и Белучи се срещат за първи път на червения килим на Международния филмов феситвал в Кан през 2006 г. във Франция, но това е кратка среща, тъй като и двамата са в дългосрочни връзки с други хора.

Двамата се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното "Люмиер" в Лион, Франция, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното. "През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер", каза Бъртън на събитието.

Малко след това двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране на червен килим става през октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм "Maria Callas: Lettere e Memorie". Репортажите от събитието в Рим описват Бъртън като "толкова влюбен и щастлив", припомня БГНЕС.