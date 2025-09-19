Войната в Украйна:

Предупреждение: Румъния на тъмно, ако затвори въглищните си мини

19 септември 2025, 14:19 часа 387 прочитания 0 коментара
Предупреждение: Румъния на тъмно, ако затвори въглищните си мини

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван говори в интервю за телевизия Диджи 24 за рисковете пред страната, ако затвори въглищните мини преди да са изградени централите на газ. Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните централи, а отговорът на Комисията се очаква в близките дни, посочва Диджи 24, цитирана от БТА.

В началото на месеца министърът на енергетиката заяви в друго интервю, че правителството води преговори за отлагане на закриването на въглищните електроцентрали,

предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият краен срок за извеждане от експлоатация е края на 2025 г., но Румъния се надява да го отложи до 2030 г., каза Богдан Иван пред телевизия Антена 3.

„Показах много ясно как Румъния може да достигне до енергийна бедност и дори до „блекаут“ (blackout), ако затвори тези централи, най-вече в зимния период, когато нямаме слънце, нито вятърна енергия;

това може да доведе до блокиране на Румъния“, заяви пред Диджи 24 министърът на енергетиката и посочи, че на базата на тези данни се водят преговорите с Европейската комисия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Румъния въглищни централи информация 2025
