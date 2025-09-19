Осем държави от ЕС все още внасят руски газ

Осем са държавите от Европейския съюз (ЕС), които все още продължават да внасят руски газ. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия (ЕК) на пресконференция в отговор на журналистически въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива.

Кои са страните, които внасят руски газ?

Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток".

Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол и газ от Русия с някои изключения, поясни още говорителят.

Страните от ЕС търсят и начини да затворят всички останали вратички, за да гарантират, че руският газ няма да бъде тайно смесван с доставките за блока, след като забраната влезе в сила в края на 2027 г.

По-рано Дания, която е ротационен председател на ЕС, предложи промени, които ще изискват от вносителите да предоставят на националните власти доказателства, че газът не е произведен в Русия