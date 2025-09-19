Бившият ръководител на спецсъда също отказа да гледа мярката на Коцев

Съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) също си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека. Това е вторият съдийски отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет на Варна. В сряда съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.

Съображенията на Ушев

Цитираме дословно: “Съображенията ми за това са следните: през последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.

Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.“

На закрито заседание днес 10-и наказателен състав на Апелативен съд – София разпореди делото да се докладва на Зам. председател на САС за определяне на нов член на съдебния състав.

Кои са другите в състава

Припомняме, че вчера стана ясно, че делото по мярката ще се гледа от трима съдии от закрития още през 2-22 г. Специализиран съд. Поредното заседание по делото би трябвало да се проведе от 10 ч. във вторник, 23 септември. За докладчик е избрана съдия Маргаритка Шербанова.

Шербанова беше магистрат във вече закрития Специализиран наказателен съд, определян многократно от опозицията в лицето на ПП-ДБ за властова "бухалка".

Шербанова беше докладчик и по делото срещу бившия вътрешен министър от правителствата на ГЕРБ Цветан Цветанов. Завършекът - оправдателна присъда заради сгрешено от прокуратурата обвинение.

Името ѝ беше и в тричленния състав на Софийския апелативен съд, който през есента на 2022 г. оправда съдия Румяна Ченалова по обвинението документно престъпление: Апелативният съд оправда бившата съдийка Румяна Ченалова.

Според Инициатива "Правосъдие за всеки", която следи изкъсо делото срещу Благомир Коцев, останалите магистрати в състава са Георги Ушев - бившият председател на закрития спецсъд, и Венелин Иванов, който също беше специализиран съдия.

Първият отвод

Припомняме още съображенията за първия отвод на съдиите. Те са сходни с тези на Ушев. Съставът бе с председател и докладчик зам.-шефът на съда и ръководител на Наказателното отделение Александър Желязков, а негови членове са Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Те обосновават обстойно отвода си, като заявяват, че по делото се правят манипулативни внушения без нормативна опора, които обслужват конюнктурни интереси и са част от негативна кампания, пряко целяща "сплашване" на съдиите, които го разглеждат. Те са обидени и от епитетите, които получават, като "бухалки", "зависими", "послушни" и т.н. и изразяват недоволство, че делото се политизирало.

