Валери Божинов и куп звезди връщат международния футбол в Русия

Бившият нападател на Манчестър Сити, Фиорентина и Левски Валери Божинов ще вземе участие в интересен турнир под надслов "Купата на легендите“. Надпреварата, която се провежда в Русия, беше основана през 2009 година. Сега ще бъде 17-ото издание на форума, който е на името на Константин Еременко. В него ще се включат още носителите на Шампионската лига – португалците Педро Мендеш и Маниш, които ще са в един отбор с Божигол.

Божигол в интересен турнир

В турнира, който ще се проведе на 20 и 21 септември, ще участват традиционно шест отбора. Освен домакина Русия този път това ще бъдат Турция, Сърбия, отбор на света, отбор на Европа и отбор на Азия. За звездите на света ще играят бразилците Майкон и Алдаир, германецът Кевин Курани, европейският шампион с Гърция Карагунис, румънецът Адриан Муту, защитавал цветове на италиански грандове, и нигериецът Тайе Тайо.

В състава на Турция пък личат имената на емблематичните нападатели Семих Шентюрк и Тунджай Шанлъ. Зоран Тошич, Здравко Кузманович и Душан Баста повеждат селекцията на "двуглавите орли" от Сърбия. Турнирът се разиграва в една от най-луксозните зали на руската столица, а интересът традиционно е огромен, предават колегите от "Труд News".

Както е известно, от началото на военния конфликт с Украйна на отборите от Русия е забранено да участват в официални състезания под егидата на ФИФА и УЕФА. За местните почитатели това ще бъде възможност да видят международен футбол на своя земя.

