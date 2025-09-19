Войната в Украйна:

Чешкият президент избра за ваканцията си Румъния - пътува на мотор и срещна мечки (СНИМКИ)

19 септември 2025, 13:40 часа 368 прочитания 0 коментара
Чешкият президент избра за ваканцията си Румъния - пътува на мотор и срещна мечки (СНИМКИ)

Чешкият президент Петър Павел предприе пътуване на мотори от няколко хиляди километра през Румъния, придружен от близки приятели, съобщават местните медии. Държавният глава е изминал 3000 км с мотора си и е предпочел скромно настаняване, без лукс като не е оставал повече от една нощ на едно и също място.

Неофициалното посещение на 63-годишния политик е включвало емблематичните пътища Трансфъгарашан и Трансалпина и районите Трансилвания, Буковина и Молдова. По време на пътуването си Петър Павел е имал възможност да общува с местните жители и да открие румънската култура и традиции, пишат местните медии.

От разказа във Фейсбук на негов приятел, кото го е придружавал, стана ясно, че компанията е срещнала дори мечки.

Още: При ограничения си мобилизационен ресурс Украйна има само един начин да победи: Президентът на Чехия

Снимки: Facebook/Jan Ent

В друга ситуация чешкият президент помогнал на непознат на улицата да преодолее епилептичен припадък. Разбира се, въпросният човек нямал представа кой му се е притекъл на помощ, коментират румънските медии.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Румъния е красива страна, с много мили хора и много красиви места. Има нещо диво и същевременно много приветливо в тези планини, нещо, което рядко се среща някъде другаде в днешно време“, сподели Петър Павел пред сайта Idnes.cz след ваканцията в Румъния и подчерта, че ще я препоръча на всички, информира румънската телевизия Диджи 24.

От името на Европа: Чешкият президент с молба до Тръмп за превъоръжаването

Снимки: Facebook/Jan Ent

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Румъния Ваканция Петър Павел информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес