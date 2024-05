Чешкият президент падна от мотор и е в болница

Още: Петър Павел: Чехия намери начин да достави 800 хиляди снаряда за Украйна

"Президентът е бил ранен докато е карал своя мотоциклет", се казва в изявлението. "Нараняванията не са сериозни, но ще изискват кратко наблюдение в болницата", допълва президентската канцелария, отбелязвайки, че ще предостави повече информация, когато тя стане известна.

Чешката полиция съобщи също в платформата "Екс", че инцидентът се е случил в затворен участък и не е пътно-транспортно произшествие.

62-годишният Петър Павел, бивш главнокомандващ на чешката армия и високопоставен служител в НАТО, пое президентския пост миналата година и оттогава продължава да се занимава с хобито си - мотоциклетизма, отбелязва Ройтерс.

The Czech President was hospitalized after the accident



President Petr Pavel was injured while riding a bike. According to Czech media, the injuries are not serious but will require observation at the Central Military Hospital in Prague. Police said the accident did not happen… pic.twitter.com/SHn8EXXVIG