Вучич за протестите в Сърбия: Очаквайте "изненадващи решения" и "силна реакция" (ВИДЕО)

Сърбия няма да обявява извънредно положение заради инцидентите на антиправителствените протести, но до няколко дни "очаквайте силна реакция на държавата". Това каза в обръщение към нацията днес, 17 август, президентът Александър Вучич, цитиран от сръбската национална телевизия РТС. "Не сме обсъждали обявяване на извънредно положение, а и процедурата за обявяване на извънредно положение е сложна (...) Но имаме достатъчно мерки, които можем да предприемем в съответствие със закона. Това е крайна мярка", заяви той, цитиран от БТА.

"Изненадващи решения"

Вучич допълни, че държавата ще реагира съвсем скоро, за да "защити гражданите завинаги от престъпленията срещу тях и имуществото им".

"Искам да кажа, че ще видите изненадващите ни решения, а след това идва и решително действие. Ще ви се струва, че сме се отдръпнали, а след това - решителност, с всичко, с което разполагаме", каза Вучич.

Снимка: Getty Images

"Ще се противопоставим на външния натиск и ще победим. Необходимо ни е време и отговорът ще бъде по-различен. Обещавам, че това няма да продължи дълго", атакува той отново протестиращите, за които правителството му твърди по принцип, че били "активирани" от Запада.

Всички, извършили насилие, ще бъдат намерени и арестувани

Сръбският президент обеща, че всички, които са извършили насилие по време на протестите, ще бъдат намерени и арестувани. По думите му - антиправителствените протести представляват голяма опасност за държавата, тъй като я въвеждали в "етап на обществено контролиран хаос". Вучич удобно пропуска полицейското насилие спрямо демонстрантите и това, че протестите са основата на демокрацията.

"Целта е да се разтърси системата, да се подкопае доверието в институциите и да се създаде атмосфера на постоянна нестабилност", подчерта още Вучич за протестите. "Моето предупреждение към хората е предупреждението, което давам и на себе си, което давам на приятелите си от полицията, които се измъчват с нощен труд - ако не предприемем по-решителни и големи крачки, е въпрос на дни някой да бъде убит".

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в Сърбия и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция, довела до трагедията. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти. Снощи бяха атакувани офиси на управляващата партия.