Руски генерал с ампутирани крайници след кратка среща с украински дронове (СНИМКИ)

Генерал-лейтенант Еседулла Абачев, командир на 2-ри армейски корпус на Народната милиция на контролираната от Русия т. нар. Луганска народна република (ЛНР), е получил тежки наранявания след като военната колона, в която се е движил, е обстреляна от украинските сили. Това се е случило тази нощ, 16 срещу 17 август, на магистралата Рилск-Хомутовка в руската Курска област, съобщиха от Главно разузнавателно управление на Украйна.

Абачев, който е носител на званието Герой на Руската федерация от 2022 г., е спешно откаран в Централната клинична болница „Вишневски“ в Москва с военнотранспортен самолет и там е претърпял ампутация на ръка и крак, се казва в съобщението.

Снимка: Телеграм

От Министерството на отбраната на Украйна отново напомнят, че за всяко военно престъпление срещу украинския народ ще има справедливо възмездие.