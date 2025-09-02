Войната в Украйна:

Членството в ЕС: И опозицията в Македония поиска бариера заради България

Председателят на СДСМ (Социалдемократическият съюз) Венко Филипче счита и обяви, че македонският парламент трябва да приеме съвместна резолюция, която да включва "червените линии" на Република Северна Македония (РСМ) по отношение на европейската интеграция. Сред тези линии трябва да е и следната: Ако има ново вето на процеса по интеграция (подтекстът е от страна на България), преговорите за влизане в Европейския съюз да бъдат спрени от македонска страна. Това предават редица македонски медии - "Независен", МИА, МКД, "Сител", "Свободен печат" и македонското издание "Фокус".

Според Филипче, македонското правителство провежда неискрена политика за европейската интеграция и съзнателно удължава процеса. "Мисля, че няма намерение да се направи стъпка към европейската интеграция. Това, че ние сме приели т. нар. френското предложение, е поради това, че подобно предложение дойде подготвено от Европейския съюз и ни беше ясно, че няма да имаме друг шанс", заявява Филипче.

Според лидера на опозиционната партия, държавата не трябва да чака безцелно и че младите хора виждат забавяне, което влияе пряко върху решението им да напуснат държавата. "За първи път в анкетите въпросът за емиграцията на младежта се очертава като един от най-важните проблеми, точно след съдебната система, корупцията и европейската интеграция", допълва лидерът на Социалдемократическия съюз (СДСМ).

Ивайло Ачев Отговорен редактор
