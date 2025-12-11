Лайфстайл:

Карлос Насар спечели престижна награда за втори пореден път, волейболистите са „Отбор на годината“

11 декември 2025, 12:37 часа 177 прочитания 0 коментара
Карлос Насар спечели престижна награда за втори пореден път, волейболистите са „Отбор на годината“

Карлос Насар е носител на наградата „Спортен Икар“ на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

Алберт Попов и Тервел Замфиров също са отличени 

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели „Спортен Икар“ за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

Национален отбор по волейбол на България

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Карлос Насар прие корекциите на федерацията по договора му и окончателно ще се състезава за България 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол Алберт Попов Спортен Икар щанги сноуборд вдигане на тежести ски алпийски дисциплини Карлос Насар Тервел Замфиров
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес