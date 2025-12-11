Карлос Насар спечели престижна награда за втори пореден път, волейболистите са „Отбор на годината“

Карлос Насар е носител на наградата „Спортен Икар“ на Фондация "Български спорт" за втора поредна година. Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

Алберт Попов и Тервел Замфиров също са отличени

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели „Спортен Икар“ за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Церемонията по връчването на наградите "Спортен Икар" ще се проведе на 19 декември от 11 часа в Гранд Хотел София.

